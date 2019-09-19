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以色列议会选举结束　内塔尼亚胡遇“麻烦”

2019年09月19日08:58  来源：新华网
 

　　以色列17日举行第22届议会选举。以色列中央选举委员会公布的部分计票结果显示，前陆军参谋长本尼·甘茨带领的中间党派联盟“蓝白党”有望获得32个议席，与总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼利库德集团持平。

　　初步结果显示，利库德集团和蓝白党联合各自传统盟友后，均无法实现上台执政所需的至少61个议席。这意味着，两党均需争取前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党支持。而上一次选举过后，内塔尼亚胡与利伯曼就未能谈拢结盟。

　　【初步统计】

　　17日选举是以色列一年内第二次议会选举，29个政党角逐议会120个席位。选举投票率为69.4%。根据中央选举委员会数据，44%选票已完成计票。

　　从部分计票结果看，蓝白党和利库德集团均将获得32个议席。利库德集团与传统盟友党派的合计议席数预计为56席，距离上台执政所需的61席尚缺5席；蓝白党境遇类似，无法“找齐”61席。

　　蓝白党和利库德集团如果希望作为领头大党执政，均需要争取“以色列是我们的家园”党。以色列媒体报道，“以色列是我们的家园”党有望获得8至10个议席。

　　以色列是议会制国家，议会实行一院制，共120名议员，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列从未出现过单一政党组阁情况，历届内阁为多个政党组成的联合政府。

　　今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团获得组阁权。然而，内塔尼亚胡未能调和与“以色列是我们的家园”党分歧，组建执政联盟失败，导致议会解散重新选举。

　　【各有立场】

　　利库德集团是以色列最大右翼保守主义政党，领导人内塔尼亚胡四度出任总理。利库德集团主张建立自由市场经济并复兴犹太文化，在巴勒斯坦问题上立场强硬，在4月议会选举获得35个席位。

　　蓝白党成立于2019年2月，由甘茨与前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导各自的政党组建而成，试图联合中左翼势力结束利库德集团长期执政的状况，在4月议会选举中，蓝白党获35个席位。

　　理论上，本次选举结束后，内塔尼亚胡和甘茨联手组建联合政府是选项之一。不过，甘茨事先声明只要内塔尼亚胡在，蓝白党不会与利库德集团合作。美联社解读，甘茨这一说法意味着，不排除利库德集团可能在万不得已的情况下，迫使内塔尼亚胡让位于新的政党领导人，实现与蓝白党的联合执政。

　　内塔尼亚胡因三起案件可能面临贪腐指控，预审听证定于10月举行。

　　依据以色列法律，总统须在选举后7天内决定由谁出面组阁，被选中的人须在28天内完成组阁；如果没能完成，总统可宽限两周。如果受命一方依旧未能完成，总统将另外选人再次组阁。通常情况下，议会第一大党的领导人会成为组阁人选。

　　4月选举后，总统鲁文·里夫林与所有进入议会的政党协商，授权内塔尼亚胡牵头组阁，但内塔尼亚胡组阁失败。按程序，里夫林可以再找他人组阁，但内塔尼亚胡抢先解散议会，重新举行议会选举。

　　【不容乐观】

　　内塔尼亚胡要想争取到“以色列是我们的家园”党支持并不容易。

　　“以色列是我们的家园”党今年4月拒绝加入执政联盟，一大分歧点在于认为内塔尼亚胡领导的联盟对犹太教正统党派过于“放任”，令后者在征兵等议题上享有“特权”。这些党派是内塔尼亚胡的长期政治盟友。

　　美联社报道，利伯曼的立场为，组建既没有犹太教正统党派、也没有阿拉伯党派的联合政府。利伯曼17日晚些时候告诉支持者：“我们在选举前说过的一切，也说在选举之后，我们只有一个选择：建一个由‘以色列是我们的家园’党、利库德集团和蓝白党组成的广泛、自由、联合政府。”

　　“我们一直说，联合政府是紧急情况下的唯一可能，”利伯曼说，“我今天要对你们和每一个在电视上看到我们的民众说，现在的局面不论从安全还是经济角度，都是紧急情况。所以，国家需要的是大联合政府。”

　　利伯曼曾被视为内塔尼亚胡“门徒”。他1988年加入内塔尼亚胡阵营，1993年助力内塔尼亚胡成为利库德集团领导人。内塔尼亚胡1996年首次出任总理，利伯曼同年成为利库德集团总书记。

　　不过，两人最终分道扬镳。利伯曼离开利库德集团，1999年创建“以色列是我们的家园”党并在当年议会选举中拿下4个议席。

　　阿里埃勒·沙龙执政时期，利伯曼2001年至2002年任职国家基础设施部长，2003年至2004年任职运输部长。

　　2006年议会选举中，“以色列是我们的家园”党获得11个议席。利伯曼在埃胡德·奥尔默特领导的联合政府中担任副总理兼战略事务部长。

　　2009年议会选举中，“以色列是我们的家园”党获得15个议席。内塔尼亚胡作为利库德集团领导人，担任职总理至今。这一期间，利伯曼先后担任副总理兼外交部长、国防部长。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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