苏丹过渡政府总理哈姆杜克：期待中方在实现和平稳定和经济发展方面继续发挥重要作用

人民网喀土穆9月18日电 （记者 苏航）9月16日，驻苏丹大使马新民拜会苏过渡政府总理哈姆杜克。马大使首先祝贺哈姆杜克就任苏丹过渡政府总理，并表示，总理阁下是域内公认的经济学家，此次出任苏过渡政府总理既是众望所归，也是全体苏丹人民之幸。阁下在国家政治过渡与经济转型的重要历史时刻就任这一崇高职位，承载着全体苏丹人民对实现国家和平、稳定与发展的寄托，相信阁下定将不负众望，领导苏丹人民开辟国家发展的美好未来。

马大使强调，苏丹是非洲和阿拉伯世界具有重要影响的国家，中方珍视中苏传统友好合作关系。两国自1959年建交至今60年，双方政治上相互信任，经贸上互利合作，人民感情亲近，在涉及彼此核心利益和重大关切问题以及国际和地区相关事务上，始终相互理解、相互支持，是名副其实的好兄弟、好朋友和战略伙伴。当前，总理阁下正领导苏丹人民致力于国内和平与发展，我们相信苏丹人民有智慧、有能力办好自己的事情。中方愿与苏新政权一道努力，推动中苏战略伙伴关系平稳过渡并实现更大发展。中方支持苏新政权为实现国家和平、稳定和发展所作努力，支持苏方走符合自身国情的发展道路，并愿向苏方提供力所能及的支持和帮助。同时，希望苏新政权确保在苏中国公民和企业的安全和利益。

哈姆杜克表示，苏中两国关系源远流长，双方始终在相互尊重、彼此信任的基础上开展互利共赢合作。我本人因工作关系曾多次到访中国，亲眼见证了中国举世瞩目的发展成就，也与中方建立了良好的工作关系。我对中方多年来始终如一在政治、经济等各领域对苏的支持和帮助表示高度赞赏和由衷感激，期待中方在苏实现和平稳定和经济发展方面继续发挥重要作用。中国企业和中国人民积极参与苏各领域投资建设，助力苏经济社会发展，成绩有目共睹，苏过渡政府将竭尽全力确保在苏中国公民和企业安全与利益不受损害。苏方愿与中方一道，不断拓展双边务实合作的广度和深度，更好地造福两国和两国人民。

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