会晤后收回文件 英国提防欧盟泄露“脱欧”新协议

多名英国政府消息人士17日披露，英方已提出打破“脱欧”僵局的新提议，但不愿让欧洲联盟方面保留书面文件，以防提议外泄。

英国首相鲍里斯·约翰逊16日与欧盟委员会主席让—克洛德·容克就“脱欧”事务会晤。会后欧方表达一贯立场，说英方需要就退出欧盟后爱尔兰与英国北爱尔兰边界的“备份安排”提出替代方案，欧方迄今没有收到英方“具体”提议。

按照英方消息人士的说法，英国已向欧盟提供阐明约翰逊政府立场的“脱欧”文件，但坚持会晤后收回文件。

英国报纸联合社援引其中一名消息人士的话报道，欧盟的体制惯例是管理机构与全部成员国共享文件。“一旦你把文件与27国共享，就无法控制文件（去向）。”

天空新闻频道报道，英方制订的新“脱欧”协议不含“备份安排”，而是提出取代“备份安排”的一些提议。“备份安排”作为欧盟方面的“保险兜底政策”，旨在确保北爱与爱尔兰之间不设实体海关和边防检查设施等“硬边界”。

英国打算先确保欧盟不会“抨击”英方提议，然后再正式递交文件。递交时间因而可能在执政党保守党全国代表大会10月2日结束以后。这一时间节点临近10月17日欧盟峰会。约翰逊希望能在这场关键峰会上确定新“脱欧”协议。

约翰逊与容克16日会晤后同意，双方本周加强技术和政治层面的“脱欧”磋商。下周起，英国首相“脱欧”事务顾问戴维·弗罗斯特有望与欧方谈判代表“天天谈”。

另外，约翰逊下周将赴美国纽约参加联合国大会，预期会晤欧洲理事会主席唐纳德·图斯克和德国总理安格拉·默克尔。

英国“脱欧”期限目前定在10月31日。约翰逊承诺带领英国如期“脱欧”，希望与欧盟达成新“脱欧”协议，声称谈不妥时宁愿“无协议脱欧”也绝不延期“脱欧”。（海洋）【新华社微特稿】

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