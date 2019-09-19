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时隔大约10年 美国与白俄罗斯将重新互派大使

2019年09月19日08:52  来源：新华网
 

　　分管政治事务的美国副国务卿戴维·黑尔17日证实，美国将与白俄罗斯重新互派大使。这是两国时隔大约10年重新迎来对方大使。

　　黑尔17日在白俄罗斯首都明斯克访问，会晤白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科。他告诉媒体记者，“（美国）强烈支持白俄罗斯主权和独立”，证实美国将向明斯克派遣大使，白俄罗斯会向美国首都华盛顿派遣大使。

　　白俄罗斯通讯社援引黑尔的话报道，重新互派大使标志两国关系“历史性”恢复。

　　黑尔访问明斯克以前，美国前国家安全事务助理约翰·博尔顿8月访问明斯克，试图改善美国与白俄罗斯关系。

　　美国先前指认白俄罗斯总统选举舞弊，多次经济制裁白俄罗斯；白俄罗斯政府指认美国图谋干涉本国主权。两国2008年互相驱逐大使并把驻对方国家的本国外交人员数量减至最低，迄今没有恢复。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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