时隔大约10年 美国与白俄罗斯将重新互派大使

分管政治事务的美国副国务卿戴维·黑尔17日证实，美国将与白俄罗斯重新互派大使。这是两国时隔大约10年重新迎来对方大使。
黑尔17日在白俄罗斯首都明斯克访问，会晤白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科。他告诉媒体记者，“（美国）强烈支持白俄罗斯主权和独立”，证实美国将向明斯克派遣大使，白俄罗斯会向美国首都华盛顿派遣大使。
白俄罗斯通讯社援引黑尔的话报道，重新互派大使标志两国关系“历史性”恢复。
黑尔访问明斯克以前，美国前国家安全事务助理约翰·博尔顿8月访问明斯克，试图改善美国与白俄罗斯关系。
美国先前指认白俄罗斯总统选举舞弊，多次经济制裁白俄罗斯；白俄罗斯政府指认美国图谋干涉本国主权。两国2008年互相驱逐大使并把驻对方国家的本国外交人员数量减至最低，迄今没有恢复。（刘秀玲）【新华社微特稿】
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】