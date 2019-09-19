旅荷侨胞举办庆祝中华人民共和国成立70周年庆典活动

人民网鹿特丹9月19日电（记者 郑彬）当地时间9月17日，荷兰华侨华人在鹿特丹成功举办了庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会，共同回顾了建国70年来取得的举世瞩目的历史成就，并祝愿伟大的祖国国泰民安、繁荣昌盛。中国驻荷兰大使徐宏与旅荷侨胞、荷兰友人2000余人共同出席了此次活动。

徐宏大使表示，在中荷双方共同努力下，两国关系进入了高水平发展时期。两国高层互访频繁，政治互信不断深化，各领域交往合作成果丰硕，中荷关系发展前景令人充满期待。

在谈到旅荷侨胞对中荷关系发展做出的贡献时徐大使表示，旅荷华侨华人是加强两国关系的重要纽带，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。旅荷侨胞自强不息、顽强拼搏，传承弘扬中华文化，成为两国友好合作的推动者、参与者和建设者。

荷兰中国总商会会长钱旭东在致辞中说，旅荷侨胞始终与祖国共命运、同呼吸，自觉发挥自身独特优势，为中荷两国之间交流合作，为祖国的改革开放和现代化建设等作贡献。他表示，旅荷侨胞要不懈奋斗，开拓创新，积极参与“一带一路”建设，为中国繁荣富强、人民幸福安康做出更大的贡献。

整场晚会在《今天是你的生日，我的中国》的歌声中拉开了序幕。演出共分为祖国篇、家乡篇和未来篇，综合运用音乐、舞蹈、戏剧、诗朗诵、魔术等舞台手段，生动体现了旅荷侨胞爱国爱乡的赤子深情。

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