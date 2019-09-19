人民网>>国际

旅荷侨胞举办庆祝中华人民共和国成立70周年庆典活动

2019年09月19日08:52  来源：人民网-国际频道
 

人民网鹿特丹9月19日电（记者 郑彬）当地时间9月17日，荷兰华侨华人在鹿特丹成功举办了庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会，共同回顾了建国70年来取得的举世瞩目的历史成就，并祝愿伟大的祖国国泰民安、繁荣昌盛。中国驻荷兰大使徐宏与旅荷侨胞、荷兰友人2000余人共同出席了此次活动。

徐宏大使表示，在中荷双方共同努力下，两国关系进入了高水平发展时期。两国高层互访频繁，政治互信不断深化，各领域交往合作成果丰硕，中荷关系发展前景令人充满期待。

在谈到旅荷侨胞对中荷关系发展做出的贡献时徐大使表示，旅荷华侨华人是加强两国关系的重要纽带，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。旅荷侨胞自强不息、顽强拼搏，传承弘扬中华文化，成为两国友好合作的推动者、参与者和建设者。

荷兰中国总商会会长钱旭东在致辞中说，旅荷侨胞始终与祖国共命运、同呼吸，自觉发挥自身独特优势，为中荷两国之间交流合作，为祖国的改革开放和现代化建设等作贡献。他表示，旅荷侨胞要不懈奋斗，开拓创新，积极参与“一带一路”建设，为中国繁荣富强、人民幸福安康做出更大的贡献。

整场晚会在《今天是你的生日，我的中国》的歌声中拉开了序幕。演出共分为祖国篇、家乡篇和未来篇，综合运用音乐、舞蹈、戏剧、诗朗诵、魔术等舞台手段，生动体现了旅荷侨胞爱国爱乡的赤子深情。

(责编：燕勐、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved