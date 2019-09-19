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规避制裁　伊朗和俄罗斯设两国间银行结算机制

2019年09月19日08:51  来源：新华网
 

　　伊朗中央银行17日确认，伊朗和俄罗斯设立一套两国间的银行结算机制，“甩开”环球银行间金融通信协会(SWIFT)，继而可规避第三国制裁。

　　同样以规避制裁为目的，伊朗和欧洲国家所设特殊贸易结算机制迄今没有运行。

　　【伊俄另辟蹊径】

　　伊朗央行行长阿卜杜尔纳赛尔·赫马蒂17日说，伊朗和俄罗斯已经协调双方银行间交易，避免使用SWIFT的全球金融报文传送服务。

　　他说，两国间“去SWIFT”的银行关系已经设立，双方现在可以使用两国自身的金融信息传送系统，即俄罗斯的SPFS和伊朗的SEPAM。

　　俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫13日说，俄、伊两国政府正在开发SWIFT服务的替代品，从而保护两国间金融交易免受第三国制裁。

　　SWIFT创建于1973年，总部设在比利时首都布鲁塞尔，主要职能是在全球银行系统之间传递结算信息。

　　美国财政部长史蒂文·姆努钦去年威胁，如果SWIFT不对美国制裁清单上的伊朗“特定机构”中断服务，可能面临美方连带制裁。

　　俄罗斯卫星通讯社17日报道，SWIFT2014年说，数个国家向这一组织施压、要求SWIFT不再向俄罗斯提供服务，但SWIFT予以拒绝。尽管如此，俄罗斯中央银行后续设立SPFS，以保障金融交易安全。

　　美国去年5月退出伊朗核问题全面协议以后恢复并频繁追加对伊制裁，试图以“极限施压”方式迫使伊方重新谈判，去年8月和11月分批恢复对伊朗的经济和金融制裁。

　　【伊欧难获突破】

　　同样以绕过美国主导的金融体系、规避美方制裁为目标，由欧洲三国设立的对伊朗特殊贸易结算机制迄今没有开始运行。

　　英国、法国、德国年初设立“贸易往来支持工具”(INSTEX)结算机制，寻求与伊朗以物易物，经由欧洲本土出口商和进口商之间的轧差，避免直接资金转移，从而让欧洲联盟成员国和伊朗规避美国制裁，仍能继续贸易。

　　按照美联社的说法，INSTEX结算机制允许欧盟和伊朗企业相互发货、本地收款，以绕过美方制裁。

　　一名法国外交界人士本月4日告诉路透社记者，为推动双边贸易，伊方需要设立与欧方同样的结算机制，而伊方迄今没有创设“对接企业”。

　　不过，伊朗中央银行3月确认已经成立“对接企业”。伊方否认INSTEX无法运行错在伊朗。

　　路透社报道，就特殊贸易结算机制所涉及的商品范围，伊朗和欧洲有争议，欧洲认为初始交易仅限于不受美方制裁的药品和食品等货物。伊方则希望出售原油或者获得大量信贷，以保障自身利益。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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