埃及民众感受中国豫剧之美

新华社开罗9月18日电（记者吴丹妮）“中国豫剧之美”宣传推广活动18日晚在埃及首都开罗中国文化中心拉开帷幕。
埃及文化部官员和众多民众参加当晚的活动。著名豫剧演员汪荃珍首先献上两段精彩的豫剧选段表演。高亢嘹亮的唱腔、形神兼备的身韵让观众真切感受到中国传统戏曲的魅力。
汪荃珍还通过视频和现场演示等详细介绍豫剧在中国发展的历史、传承与现状，并通过示范唱腔与表演技巧、答疑解惑等同观众互动交流。
“虽然埃及观众并不十分了解豫剧，但我相信音乐和艺术是没有国界的，他们一定能感受到中国戏剧之美。”汪荃珍对新华社记者说。
据开罗中国文化中心工作人员介绍，此次文化推广活动还将举办三次培训，以吸引更多喜爱中国戏曲的埃及朋友参与。
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