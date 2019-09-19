人民网>>国际

埃及民众感受中国豫剧之美

2019年09月19日08:46  来源：新华网
 

　　新华社开罗9月18日电（记者吴丹妮）“中国豫剧之美”宣传推广活动18日晚在埃及首都开罗中国文化中心拉开帷幕。

　　埃及文化部官员和众多民众参加当晚的活动。著名豫剧演员汪荃珍首先献上两段精彩的豫剧选段表演。高亢嘹亮的唱腔、形神兼备的身韵让观众真切感受到中国传统戏曲的魅力。

　　汪荃珍还通过视频和现场演示等详细介绍豫剧在中国发展的历史、传承与现状，并通过示范唱腔与表演技巧、答疑解惑等同观众互动交流。

　　“虽然埃及观众并不十分了解豫剧，但我相信音乐和艺术是没有国界的，他们一定能感受到中国戏剧之美。”汪荃珍对新华社记者说。

　　据开罗中国文化中心工作人员介绍，此次文化推广活动还将举办三次培训，以吸引更多喜爱中国戏曲的埃及朋友参与。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved