伊朗扣押3名澳大利亚公民 对这3人提起刑事诉讼

伊朗司法机关17日证实，伊朗扣押3名涉嫌从事间谍活动的澳大利亚公民，对这3人提起刑事诉讼。

司法机关发言人吴拉姆侯赛因·伊斯梅利在伊朗国家电视台网站发布的一段视频中说，这3人涉及两桩案件。遭扣押的两人涉嫌利用无人驾驶飞机拍摄军事场所和禁止进入的区域；另外一人涉嫌“为第三国搜集情报”。

伊斯梅利说，法官将裁定这3人的罪名是否成立。

这名发言人没有提及这3人在何时、何地遭扣押。

法新社报道，其中两名嫌疑人是旅游博主，分别是乔莉·金和马克·弗金。他们在社交媒体记录过去两年的旅行，10天前发布前往吉尔吉斯斯坦和巴基斯坦的帖子，那以后在社交媒体“沉寂”。遭扣押的另一人是墨尔本大学研究中东政治的讲师凯莉·穆尔-吉尔伯特。按照吉尔伯特家人的说法，她困在伊朗已有数月。

澳大利亚外交部11日说，伊朗扣押3名澳大利亚公民，澳方正为这3人提供领事服务。

路透社援引一家英国报纸的说法报道，遭扣押的女性旅游博主和学者有英国、澳大利亚双重国籍。英国方面11日向伊朗驻英国大使提出关切。

澳大利亚总理斯科特·莫里森8月宣布，澳大利亚将加入美国在海湾组建的所谓“护航联盟”。澳方将在今年年底前派出一架美制P-8A型“海神”反潜巡逻机，执行任务一个月；派出一艘护卫舰，明年1月起执行任务6个月。澳方加入“护航联盟”遭伊朗反对。（包雪琳）【新华社微特稿】

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