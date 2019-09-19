中美应管控分歧拓展合作

据新华社纽约9月17日电 （记者潘丽君、刘亚南）中国驻美国大使崔天凯17日说，中美之间的矛盾分歧应通过平等磋商解决，拓展中美合作不仅对两国有益，也能惠及世界。

崔天凯在纽约举行的新时代大讲堂活动中发表主旨演讲时说，过去40年来，中美关系历经风雨，砥砺前行，取得了当年人们难以想象的巨大成就，给两国17亿人乃至全球70多亿人带来了巨大福祉，有力促进了世界和平、稳定和发展。他强调，中美关系40年发展经验表明，合作是唯一正确选择。中美合作需求和潜力巨大。

崔天凯说，当前中美关系问题的主要症结，在于美方对中国的认知出现了偏差。他说，中华人民共和国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国发生了举世瞩目的变化，取得了巨大的发展，但中国仍是一个发展中国家，发展目标是改善人民生活，不是争夺全球霸权。

他指出，美国基于错误的认知，把中国当成战略对手甚至敌手，是极其危险和不负责任的。美国现行对华政策，包括在台湾问题上美方屡屡触碰红线、挑起和升级中美经贸摩擦以及宣扬中美“脱钩论”，并不能为美国带来利益。

他说，中美之间有矛盾分歧很正常，但差异和分歧不应成为发生对抗和冲突的理由。他强调，中美关系的健康发展，对世界稳定繁荣意义重大。在应对核扩散、恐怖主义、气候变化、自然灾害、人工智能带来的机遇和挑战等诸多全球性问题时，都需要国际合作，特别是中美合作。

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