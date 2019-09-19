印尼再次担任主题国波兰为特邀合作伙伴

本报南宁9月18日电 （记者李纵、刘佳华）记者获悉：印尼将担任第十六届东博会主题国，这是印尼第二次担任；波兰将出任第十六届东博会特邀合作伙伴，这是首个出任的欧洲国家。

印尼政府一直高度重视东博会的平台作用，每年都派出部级以上官员率团出席。过去15届东博会上，印尼累计使用1800多个展位，有上千家企业参展。印尼贸易部国家出口发展总司出口发展合作部主任马罗洛普·纳音戈兰表示：“印尼非常重视此次东博会主题国身份，继续包馆集中展示手工艺品、木制家具、食品、纺织品等印尼特色商品以及矿产业投资信息、贸易与投资服务等。”

波兰是中东欧地区最早与中国建立全面战略伙伴关系的国家之一，对东博会一直十分认可和支持。2017年，波兰喀尔巴阡山省省长率团参加第十四届东博会并举办推介会；2018年，波兰驻广州总领事馆参加当年东博会“一带一路”重点国家推介会。

波兰驻广州总领事亚当·布拉尔赤克表示，波兰此次将组织一些有实力的企业参会，展示科技、化妆品、药品、食品、家具等在欧洲市场闻名的优质产品，并通过举办国家推介会等系列活动，促进经贸交流与合作。

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 14 版）

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