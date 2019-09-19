同中国的合作带来希望（国际论坛）

“一带一路”建设能够帮助塞尔维亚实现经济增长，斯梅代雷沃钢厂就是最好的证明

2016年，中国河钢集团收购了陷入困境的斯梅代雷沃钢厂，也正是从那时起，我深深地感觉到，可期的未来终于到来了。

在刚刚过去的2018年，钢厂的产量又取得了重大突破，刷新了建厂以来的纪录。这一喜人成绩将激励所有员工继续努力工作，取得更大的成就。对我个人而言，每一个新的成绩都是继续奋斗的邀约。我们将继续迎接挑战，不断去学习新的东西。

作为世界范围内最重要且最领先的钢铁生产厂商之一，河钢集团是我们邂逅的巨大机遇，他们给塞尔维亚带来了钢铁生产的新技术、新理念和新目标。随着新技术的运用，斯梅代雷沃钢厂目前已成为欧洲具备强竞争力和高认可度的公司，同时也是一个值得信赖和可敬的商业伙伴，我们为此感到幸运和骄傲。

在与中国同事打交道的过程中，我们结下了良好的友谊。我们彼此尊重，工作之中相互合作，工作之余互相学习中文和塞尔维亚语，增进对对方文化的了解。我们的中国同事学习用白兰地、杏和李子制作塞尔维亚“国酒”，我们也学做不同菜系的中国佳肴，这些都构成了我们的欢乐时光。

我依然清楚地记得中国国家主席习近平2016年对斯梅代雷沃钢厂的访问，这是我们工厂百年历史上最重要的访问之一。习近平主席的讲话鼓舞人心、掷地有声，讲到了我的心坎上。在我眼中，习近平主席极具远见，充满智慧，是当今世界最具影响力的国家领导人之一。在他领导下，中国进入了新时代。中国不仅为本国发展创造了强大动力，而且为全球其他寻求经济增长的国家树立了榜样。

“一带一路”倡议着眼未来，给所有渴望实现经济发展的国家带来了希望。正是因为“一带一路”建设，斯梅代雷沃钢厂走出了泥淖。可以说，是中国企业为我们带来了希望。

塞尔维亚正慢慢从经济低迷中走出来。来自中国的投资给塞尔维亚经济增长注入巨大的动力，将为塞尔维亚人民带来更多就业机会，创造美好生活。

中国正在塞尔维亚建设工业园区，我认为这是塞尔维亚目前最重要的项目之一。该项目将进一步加强和巩固塞中两国友谊，并带动园区周边所有城镇的发展，使其成长为东南欧最重要的经济区域之一。多瑙河流经斯梅代雷沃的这片区域就像是一块红宝石，具有巨大的潜力和宝贵的价值，能为众多企业创造利益。我很高兴中国企业看到了这一点，并与塞方开展了一系列务实且具有重要意义的合作。

一个国家只有经济强劲，才能拥有强大的国力和幸福的人民。“一带一路”建设能够帮助塞尔维亚实现经济增长，斯梅代雷沃钢厂就是最好的证明。真挚地希望未来中国继续加大对塞尔维亚的投资，让塞中合作更进一步。

（作者为塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂塞方高管、董事会办公室负责人）

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 03 版）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)