生态文明的希望在中国

本报北京9月18日电 （叶晓楠、郑舒文）“中国表示要建设生态文明，这一举动是很英明的。我为中国政府对建设生态文明的郑重承诺，以及在生态文明建设上所取得的成就感到兴奋。”日前，在中央社会主义学院举行的共识讲堂上，美国中美后现代发展研究院创院院长小约翰·柯布这样表示。

柯布认为，中国表示要走向生态文明，这表明中国有担当，是非常了不起的，他同时感到非常荣幸，因为“能有机会一次又一次地到中国来，亲历这个伟大的进程”。

柯布指出：“中国在几个方面已经显示出走向生态文明的坚强决心，首先，我发现中国不再唯GDP论了，这是巨大的变化；而且中国政府的官员有了很强的生态意识，这也很重要。”

“为什么我看好中国，认为生态文明希望在中国，就是因为我通过中国的这些变化以及中国政府的决定，知道他们的确在走向生态文明。”柯布说。

柯布认为，生态文明建设最重要的部分就是发展有机农业、生态农业。“生态文明需要以生态农业作为支撑，而中国的希望恰恰在于，中国有成千上万的村庄，而村庄都围绕着农田，这就是希望所在。”

“中国政府大力推动乡村振兴，这给人们一种希望——中国很有可能走向有机农业、生态农业。”柯布表示，在中国的许多地方，人们已经开始自发地走向生态农业。“在我看来，中国提出建设生态文明这个伟大的主张，是中国对世界作出的巨大贡献。”

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