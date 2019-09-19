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《风从东方来——国际人士亲历中国改革开放》出版

2019年09月19日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月18日电  《风从东方来——国际人士亲历中国改革开放》一书近日由人民日报出版社出版，人民日报社社长李宝善为该书作序。

　　《风从东方来——国际人士亲历中国改革开放》一书集纳了从2018年8月到2019年1月间，人民日报刊登的“风从东方来——国际人士亲历中国改革开放”系列专版内容。百余位外交官、企业家、学者、政要等国际友好人士，从不同角度讲述了他们的中国情缘以及他们眼中的中国经济腾飞、社会发展、人民不懈奋斗的故事。

　　随着中国日益走近世界舞台的中央，讲好中国改革开放的故事，讲好中国梦的故事，讲好中华优秀传统文化的故事，讲好中国和平发展的故事，有助于向世界展示客观、真实、立体的中国形象。人民日报继“风从东方来——国际人士亲历中国改革开放”系列专版之后，又推出了“风从东方来——国际人士谈一带一路合作”“风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就”系列专版，已有200多位国际人士通过这个平台讲述他们眼中的中国故事。通过境内外媒体的转载广泛传播，这些故事在国际舆论场上塑造了丰富多彩的中国形象。

　　（蒋菊平）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月19日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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