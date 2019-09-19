伊拉克总理阿卜杜勒—迈赫迪

阿卜杜勒—迈赫迪总理
应国务院总理李克强邀请，伊拉克共和国总理阿迪勒·阿卜杜勒—迈赫迪将于19日至23日对中国进行正式访问。
阿迪勒·阿卜杜勒—迈赫迪，什叶派穆斯林，1942年生于伊拉克巴格达省。获法国巴黎公共管理国际学院政治学硕士和法国普瓦捷大学政治经济学硕士学位。曾经先后加入伊拉克复兴党、共产党，参与组建伊拉克伊斯兰最高委员会。2003年伊拉克战争结束后，历任伊拉克临时管理委员会成员、财政部部长、副总统和石油部部长。2018年10月25日就任总理。
对华友好，高度重视发展对华关系，担任公职以来曾多次访华。
（新华社电）
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