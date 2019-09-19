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蔡达峰访问巴西并出席中巴议会（众院）交流机制第四次会议

2019年09月19日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社巴西利亚9月18日电  应巴西众议院邀请，全国人大常委会副委员长蔡达峰于9月15日至18日率团访问巴西，其间，会见巴西众议长马亚，并同中巴议会（众院）交流机制巴方主席达马塔举行中巴议会交流机制第四次会议。

　　蔡达峰表示，建交45年来，中巴始终秉持相互尊重、平等相待、互利共赢原则，政治互信不断加深，务实合作持续推进，多边协作日益密切。中国全国人大愿同巴方携手努力，以年内两国元首交往和中巴建交45周年为契机，保持密切交往势头，为双方互利合作营造良好法律和政策环境，加强治国理政经验交流，进一步巩固和深化中巴全面战略伙伴关系。

　　巴方积极评价新中国成立70年来取得的伟大发展成就和巴中全面战略伙伴关系，愿同中方进一步加强农牧业、基础设施、科技创新等领域合作，加强双方立法机构交流合作，为双边关系发展注入新动力。

　　访巴期间，蔡达峰还考察了巴西利亚大学及该校孔子学院。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月19日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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