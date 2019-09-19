积极评价去极端化举措 高度赞赏社会和谐发展

新华社乌鲁木齐9月17日电 （记者刘兵）应新疆维吾尔自治区人民政府邀请，9月9日至12日，布隆迪、乌干达、莱索托、南非、布基纳法索、刚果（布）、莫桑比克、吉布提、苏丹、津巴布韦等16个非洲国家及非盟驻华使节夫妇赴新疆乌鲁木齐、吐鲁番参观访问。使节们深入社区、职业技能教育培训中心、清真寺、企业等考察，赞赏新疆在促进社会和谐发展、保护公民宗教信仰自由、少数民族传统文化传承、反恐及去极端化等方面采取的措施和取得的成果，认为中国和非洲国家在反恐和去极端化方面应加强交流合作。

使节们9日飞抵乌鲁木齐后，乘坐地铁从机场到市区，参观了大美新疆图片展，到维吾尔、汉、哈萨克、回等多民族聚居的固原巷社区了解当地居民团结和谐的日常生活，到乌鲁木齐国际大巴扎深入了解新疆独特的民族服饰、乐器及饮食文化，并在新疆民族特色乐曲中与舞蹈演员、游客们欢快共舞。

非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼说：“这是我首次到访美丽的新疆，很高兴看到这里各民族和睦共处，安居乐业。文化和民族的多样性是国家的宝贵财富，赞赏中国政府为此作出的努力。新疆的发展水平同样令人印象深刻，希望中非加强合作，共同发展。”

布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马表示：“我们看到新疆维吾尔自治区政府为了促进民族团结、维护社会和谐采取了很多举措，取得了积极进展，同时大力促进文化事业发展，这有利于民族团结，会对国家发展带来积极影响。”

使节们参观了新疆重点暴恐案例展，并走访了吐鲁番市高昌区职业技能教育培训中心。乌干达驻华大使克里斯普斯·基永加表示：“新疆在打击暴恐方面采取了很多行之有效的方法，通过教育培训引导年轻人走上正确的道路。包括乌干达在内的非洲国家十分痛恨恐怖主义，愿学习借鉴新疆的先进经验，同中方开展反恐合作。”南非驻华使馆临时代办包博森说：“恐怖主义对群众的伤害不仅是身体上的，更是心理上的。新疆积极采取反恐和去极端化举措，已经近三年没有发生暴恐案件，值得点赞。”

在参观了缝纫、电子商务等职业技能培训班以及学员宿舍后，莱索托驻华大使莱楚·赛特纳尼说：“我认同教培中心的做法，这是政府对群众负责任的表现。这里的学员们很快乐，学到很多实用技能。我会向我的国家介绍中国的经验。”津巴布韦驻华使馆参赞阮葛芮莱·穆咋普向学员了解了中心的课程设置、日常生活以及就业前景，鼓励他努力学习技能，结业后找到理想的工作，事业有成。不少使节表示，一些西方媒体对新疆教培中心的报道充斥着谎言，充分暴露了他们的伪善面目，我们要用自己的眼睛去了解真正的新疆。

参访中使节们对中国宗教政策高度评价。在新疆伊斯兰教经学院，使节们向院长阿不都热克甫·吐木尼亚孜了解了学校课程设置、学员就业方向等问题。索马里驻华使馆参赞阿里·默罕默德·侯赛因表示：“索马里也深受恐怖主义危害，恐怖分子打着宗教的幌子让很多年轻人误入歧途，很高兴看到经学院为穆斯林青年提供了学习伊斯兰文化的场所和机会，这为索马里提供了很好的借鉴。”

吉布提驻华使馆参赞哈达尔·罗布莱在考察吐鲁番市高昌区喀孜汗清真寺后说：“这座有几百年历史的清真寺保护得和吉布提的清真寺一样好，清真寺在管理和信徒做礼拜方面都井然有序。”

使节们还在吐鲁番市高昌区考察了葡萄产业发展、坎儿井保护与旅游开发、亚尔镇搬迁脱贫工作，观看了非物质文化传承人、民间艺人“纳兹库木”表演及民族乐器演奏。

刚果（布）驻华使馆公使阿尔伯特·艾兰卡表示：“中国政府的民族政策保证了新疆各民族和谐相处，文化的多样性是新疆的魅力所在。我们知道这里以前暴恐案件频发，但现在和平安定，这与当地政府在维稳和发展方面的努力分不开，这些努力是循序渐进的，这是我们需要学习的地方。”

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 03 版）

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