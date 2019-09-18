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2013年射杀中国台湾渔民的菲律宾海警被判有期徒刑

2019年09月18日20:28  来源：新华网
 

　　新华社马尼拉9月18日电（记者袁梦晨　郑昕）菲律宾马尼拉地方法院18日宣布，判处在2013年射杀中国台湾渔民洪石成的8名菲律宾海岸警卫队队员犯故意杀人罪，8人分别被判处8年至14年不等有期徒刑，并需向受害者家属支付赔偿金。

　　根据马尼拉地方法院公布的判决书，法庭在对相关证据进行审查后，认定这8名队员确于2013年5月9日杀死了洪石成。依据菲律宾刑法相关条文，法庭认定被告行为已构成故意杀人罪，因此分别判处8人8年零1天至14年8个月零1天不等的有期徒刑。

　　法院还在判决书中宣布，判处8名被告人每人向受害人家属支付10万比索（约合1.35万元人民币）的赔偿金。

　　据菲律宾媒体报道，这8名海岸警卫队队员目前依然辩称自己当时是在“执行公务”。其代理律师也在法庭宣判后表示，将向菲律宾上诉法院提起上诉。

　　2013年5月9日，在鹅銮鼻东南方海域，菲律宾海岸警卫队队员乘公务船追逐并扫射台湾屏东县琉球籍“广大兴28号”渔船，造成船员洪石成身亡，渔船严重受损。事后，菲律宾国家调查局对此展开调查。2014年3月，菲律宾司法部宣布以故意杀人罪对涉事的8名菲律宾海岸警卫队员提起诉讼。

(责编：崔越、杨牧)
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