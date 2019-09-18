美国与白俄罗斯决定恢复大使级外交关系

新华社明斯克9月18日电（记者魏忠杰 李佳）美国负责政治事务的副国务卿戴维·黑尔17日在白俄罗斯首都明斯克表示，美白两国决定将派驻对方国家的外交使团恢复为大使级，这意味着两国恢复中断11年的大使级外交关系。

黑尔当天在同白俄罗斯总统卢卡申科会面后宣布，作为美白两国关系正常化的一步，两国准备互派大使。他表示，恢复大使级外交关系是美白两国关系的历史性时刻，美国恢复对白关系正常化的同时不寻求白方在东西方之间作出选择，美方尊重白俄罗斯为促进地区和平与稳定作出自己的贡献。

据白俄罗斯总统新闻局发布的消息，卢卡申科当天同黑尔会谈时表示，白俄罗斯与美国在二战期间曾共同对敌作战，目前两国关系较弱的现状并不正常，白俄罗斯将尽一切努力发展对美关系。

2008年，白俄罗斯与美国关系因美方对白实施制裁而恶化，白方召回驻美大使并对美驻白使馆实施外交官数量限制，美国使馆外交官数量由原先30多人减少至5人。近年来，白美两国关系有所改善，美驻白使馆外交官人数逐渐恢复。

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