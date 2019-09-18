所罗门与台"断交"美国失望？外交部:有何资格说三道四

人民网北京9月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

第16届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会将于9月21日至24日在广西南宁举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和东盟有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。

问：据报道，9月17日，美国务院发言人称，所罗门群岛决定结束与台“外交关系”，中方持续压缩台国际空间及改变两岸现状，美对此感到失望。所决定同中国建交后，美副总统彭斯拒绝会见所领导人讨论发展合作问题。中方对此有何评论？

答：世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是历史事实，也是国际社会的普遍共识。在一个中国原则基础上，中国已同全世界178个国家建立了正式外交关系。

中方对所罗门群岛政府作出承认一个中国原则、同台湾当局断绝所谓“外交关系”并同中国建交的决定表示高度赞赏。我们支持所罗门群岛作为主权独立国家自主作出这一重要决定。

美方早在1979年就在一个中国原则基础上同中国建立了外交关系，有什么资格对另一个主权国家在一个中国原则基础上作出同中国建交的决定来说三道四？这是不是在干涉所罗门群岛的内政？国际社会对此看得清清楚楚。

关于美国副总统彭斯拒绝会见所罗门领导人的问题，你应该去问美方。美方如果真心地关心太平洋岛国，就应该多做有利于帮助岛国发展经济、改善民生的实事，而不是动辄挥舞制裁大棒、粗暴地干涉岛国的内政。

我们敦促美方尊重别国自主决定内外事务的主权权利，恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重妥善地处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

问：美国认为联合国安理会有必要就沙特石油设施遇袭一事进行讨论。中方怎么看？

答：我们已多次阐明中方在该问题上的立场。

中方谴责这起针对沙特石油设施的袭击事件，反对任何针对平民和民用设施的袭击，呼吁有关方面避免采取导致地区局势紧张升级的行动。中方也将就事态进展同有关方面保持沟通。

问：委内瑞拉政府与部分反对派签署了旨在解决当前委国内有关问题的协议，并建立“国家对话机制”。中方对此有何评论？

答：中方一直高度关注委内瑞拉局势，在解决委内瑞拉问题上的立场是一贯和明确的。我们始终坚持维护《联合国宪章》和国际关系基本准则，坚持尊重委内瑞拉人民自决权，同时我们也支持一切有利于政治对话解决的努力。

问：在菲律宾一次针对打击投资欺诈的突击行动中，300余名中国公民因涉嫌从事网络赌博被抓捕。你能否介绍更多情况和细节？

答：据中国驻菲律宾大使馆了解，9月16日，约300余名中国公民在菲律宾一家网络赌博公司因涉嫌非法就业被菲律宾移民局抓扣。中国驻菲使馆正与菲方保持密切联系，要求菲方依法公正处理，保障涉事中国公民的人道主义待遇和合法权益。

我想强调，我们一直要求在外国的中国公民遵守当地法律法规，办理合法的居留和工作手续，不参与赌博或从事与赌博相关工作。

问：越南外交部发言人黎氏秋姮就中国“海洋地质八号”调查船队“继续侵犯”越南专属经济区和大陆架的情况，以及越南采取的回应举措时表示，越南坚决反对中国“海洋地质八号”调查船队“继续严重侵犯”根据《联合国海洋法公约》所规定的越南海域的主权权利和管辖权。黎氏秋姮还称，“任何妨碍越南在本国水域开展油气勘探工作的行为都违反了国际法”。中方对此有何评论？

答：中国对南沙群岛拥有主权，对南沙群岛万安滩附近海域拥有主权权利和管辖权。对此，中方拥有充分的历史和法律依据。

越南方面自今年5月以来一直在中国万安滩海域开展单方面油气钻探作业，严重侵犯了中方权益，违反了包括《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》在内的中越双边协议、《南海各方行为宣言》第五条以及《联合国海洋法公约》相关规定。越方应立即停止单方面侵权活动，使有关海域恢复和谐安宁。

中方在南海中国管辖海域有关作业合法合理，无可非议。中方愿继续与越方一道，通过友好协商妥善处理有关问题。

问：美国官员称，美国总统特朗普下周在联大期间可能会提及新疆人权问题，彭斯副总统下周一还将举行有关宗教自由的活动。中方有没有警告美方不要在联合国提及相关议题？

答：我暂时没看到这个消息，需要再核实一下。

我想指出的是，即将举行的第74届联大一般性辩论，为国际社会围绕事关世界和平与发展的重大问题进行讨论提供了重要的平台和契机。世界各国应该充分利用这个机会和场合，就如何推动解决国际和地区热点问题、应对各种全球性挑战，特别是就如何维护多边主义、完善全球治理、反对单边主义和保护主义以及抵制霸凌行径进行讨论。如果有国家在这个场合对别国事务说三道四，企图干涉别国内政，他们的图谋不得人心，也不会得逞。

问：本周二，一些香港“民主示威者”请美国议员向中国政府施压。在这些人当中，何韵诗表示这并不是要求外部势力干预使香港独立，而是希望争取人权与民主。中方对此有何评论？

答：我们已经多次就类似问题作出回应。我想重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们敦促美方及其他有关方面不要插手香港事务，不要干涉中国内政。同时，我要警告某些人，任何挟洋自重、反中乱港的图谋注定是徒劳的，也注定是要失败的。

问：关于中国购买美国大豆、猪肉及其他农产品，中方近期还在采购有关产品吗？

答：商务部新闻发言人高峰上周四在记者会上已经就此回答了记者提问。我没有新的信息可以补充。

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