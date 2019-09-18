第六届世界互联网大会10月举行 "直通乌镇"大赛首度亮相

人民网北京9月18日电（记者 王晓霞）18日下午，国务院新闻办举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任刘烈宏，中共浙江省委常委、省委宣传部部长朱国贤，浙江省桐乡市委书记盛勇军介绍第六届世界互联网大会有关情况及筹备工作进展。记者从会上了解到，本届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行，主题为“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。

四大板块、20个分论坛聚焦新技术关切

刘烈宏介绍说，目前大会的各项筹备工作已经基本就绪。本次大会将聚焦“科学与技术”、“产业与经济”、“人文与社会”、“合作与治理”四大重点板块，共设20个分论坛。届时，来自政府、国际组织、领军企业、技术社群和社会团体的1500多位重要嘉宾将受邀出席，并共同探讨与回应当前国际社会对5G、人工智能、物联网等新技术、新业态的深度关切。

大会呈三大特点 “直通乌镇”崭新亮相

得到全球互联网领域广泛关注和积极响应的世界互联网大会已成功举办五届，第六届大会即将在一个月后拉开帷幕。刘烈宏指出，与往年相比，本届大会呈现三个特定：

一是新架构首度亮相。在往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的“1+2”架构基础上，今年新增“直通乌镇”全球互联网大赛，形成了“1+3”的新架构。

记者了解到，“直通乌镇”全球互联网大赛是聚焦数字经济、贯穿全年的国际性赛事。在本届大会期间将举办大赛的总决赛及颁奖活动，助推全球互联网合作创新，激发互联网创业活力。

二是吸引力持续增强。本届大会设置的20个分论坛中，不仅中外部长高峰论坛、企业家高峰论坛等一批经典品牌论坛将继续举行，同时还将新增一批高层次、高质量的论坛，更具吸引力。大会议题也更具针对性和前瞻性，将涵盖人工智能、5G、开源芯片等科技热点，以及产业数字化、金融科技、工业互联网等产业前沿等。

三是国际化不断提升。大会聚合了联合国系统多家机构、世界经济论坛、全球移动通信系统协会等40余个国际组织共同参与，促成多场高标准对话及论坛活动，推动形成更多全球共识。同时，今年大会嘉宾邀请的规格也更高、更多元，各国政府代表、企业领军人物、知名专家学者、国际组织负责人等一批重要嘉宾将与会。“目前，已有超过70个国家和地区的重量级嘉宾确认参会”，刘烈宏说。

蓝皮书、博览会、领先科技成果发布 预期成果丰厚

作为世界互联网大会的重要成果，大会将继续发布世界互联网大会蓝皮书即《中国互联网发展报告2019》和《世界互联网发展报告2019》以及“乌镇展望2019”成果性文件。

刘烈宏指出，今年的蓝皮书有三个方面的创新：一是回顾互联网发展历史成就。蓝皮书中特别增设了“世界互联网发展50年”和“中国互联网发展25年”两个章节，分别对世界互联网和中国互联网的发展历程做了简要回顾，阐述了互联网对人类产生的深刻影响，以及为中华民族伟大复兴带来的历史机遇；二是展望未来互联网发展的趋势。蓝皮书系统分析了互联网发展带来的机遇和挑战，并对如何积极运用互联网、发展互联网进行了展望，体现了对互联网未来发展的坚定信心和美好前景。三是优化互联网发展评估的指标体系。特别是在《中国互联网发展报告2019》中新增了基础设施建设、创新能力、数字经济发展、互联网应用、网络安全、网络治理六个方面分项评价指数前10位排名，为各地推动互联网发展提供参考和借鉴。

此外，今年的“互联网之光”博览会将以“国际、创新、未来、领先、融合”为定位，聚焦世界互联网最新发展趋势，以及全球范围内互联网新成果、新技术、新应用。据中共浙江省委常委、省委宣传部部长朱国贤介绍，本届大会期间，在新建2万平方米、可同时容纳1万人的互联网之光博览中心，阿里巴巴、腾讯、华为、卡巴斯基实验室、宝马、爱普生等中外知名企业将集中亮相一批最新的科技成果，全球领先网络科技将轮番上演。5G远程驾驶、智能零售货柜、透明屏、太空漂移车等数十项智慧化项目悉数亮相，让人们体验科技赋能的无限魅力。

每年的互联网领先科技成果发布活动因亮眼的科技成果频现而成为国内外关注的热点。记者了解到，今年征集的各类领先科技成果来自中国、美国、德国、英国、瑞典、俄罗斯等国家和地区，涵盖人工智能、5G、大数据、云计算、数字化制造、工业互联网等技术门类，呈现出“覆盖更广泛、申报更积极、创新更突出”等多重特点。10月20日，本年度全球互联网领域约15项前沿科技成果将在第六届世界互联网大会上集中发布，值得期待。

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