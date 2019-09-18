联合国驻乌人权观察团：顿巴斯冲突造成逾3000名乌克兰平民死亡

新华社基辅9月17日电（记者李东旭）据乌通社消息，联合国驻乌克兰人权观察团17日提交的最新报告显示，截至2019年8月15日，乌东部顿巴斯地区冲突已造成至少3339名平民死亡。
联合国人权观察团自2014年开始入驻乌克兰，每个季度都会发布一份关于乌克兰的人权报告。
观察团团长玛蒂尔达·博格纳在最新报告中指出，2019年5月16日到8月15日，因顿巴斯冲突导致的伤亡人数为68人，其中8人死亡。这一数字比上一个报告期增加了51.1%。
2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军与民间武装的大规模武装冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】