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联合国驻乌人权观察团：顿巴斯冲突造成逾3000名乌克兰平民死亡

2019年09月18日16:58  来源：新华网
 

　　新华社基辅9月17日电（记者李东旭）据乌通社消息，联合国驻乌克兰人权观察团17日提交的最新报告显示，截至2019年8月15日，乌东部顿巴斯地区冲突已造成至少3339名平民死亡。

　　联合国人权观察团自2014年开始入驻乌克兰，每个季度都会发布一份关于乌克兰的人权报告。

　　观察团团长玛蒂尔达·博格纳在最新报告中指出，2019年5月16日到8月15日，因顿巴斯冲突导致的伤亡人数为68人，其中8人死亡。这一数字比上一个报告期增加了51.1%。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军与民间武装的大规模武装冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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