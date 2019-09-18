沙特说石油生产9月底将完全恢复

新华社利雅得9月17日电（记者涂一帆）对沙特国家石油公司（阿美石油公司）两处设施遇袭导致部分石油生产中断一事，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼17日说，沙特将在本月底完全恢复石油生产。

阿卜杜勒-阿齐兹当天在红海沿岸城市吉达举行的新闻发布会上说，对国际市场的石油供应已恢复到遇袭前的状态，沙特动用了原油储备保证市场供应正常。而石油生产将在9月底完全恢复正常，届时日产量将回升至1100万桶。沙特将继续发挥作为全球石油市场稳定供应商的作用。

14日，数架无人机袭击了阿美石油公司的两处石油设施——布盖格工厂以及胡赖斯油田，并引发火灾。阿卜杜勒-阿齐兹随后表示，无人机袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶，约占沙特石油日产量的50%。

也门胡塞武装一名发言人14日说，胡塞武装当天出动10架无人机袭击了阿美石油公司在布盖格和胡赖斯的设施。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。此后，胡塞武装不时使用导弹、无人机等向沙特境内目标发动攻击。近几个月来，胡塞武装加大了对沙特境内重要设施袭击频率。

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