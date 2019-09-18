中法企业合作成果展在巴黎举办

新华社巴黎9月17日电 为庆祝新中国成立70周年、中法建交55周年，中法企业合作成果展17日在巴黎揭幕。展览回顾了中法务实合作不断深化的历程，展现两国企业合作的广阔空间。

展览借助图片、模型等呈现了中法企业在机构合作、金融联通、航空航天、能源合作、文化旅游等九个方面合作共赢的实例。中国驻法国大使卢沙野在开幕式上说，企业是中法经贸关系主体，是两国开展务实合作，建设坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系的具体实践者和受益者。

卢沙野说，在当今全球经济发展不确定因素增多，保护主义、单边主义和逆全球化思潮抬头背景下，中法两国企业的合作保持良好合作势头并不断向更宽领域和更高层次拓展，这反映出两国在维护多边主义，实现互利共赢上的高度共识。

展览主办方法中工商会会长潘诺表示，希望通过举办此次展览，增进中法企业相互了解与友谊，促进两国企业的交流与合作。

展览法方合作伙伴之一法中委员会联合主席、苏伊士集团董事长让-路易·肖萨德表示，近年来，中法企业间交流与合作不断深化，法中委员会联合法中工商会每个季度举办一次中法企业交流会，围绕中法企业间共同关注的行业领域和热点话题进行研讨，提升了中法企业交流的层次和深度。

法中工商会成立于2015年，现有会员企业130家。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)