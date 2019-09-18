廖力强：中埃友谊定会像尼罗河水奔涌向前

【编者按】1956年，埃及决定与中华人民共和国建立外交关系，成为最早与新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家。近70年来，中埃关系不断前行，两国各领域合作步入提速发展时期。

中埃关系取得了哪些成绩？新时代如何推动中埃关系、中阿关系继续发展？在当前形势下如何应对中国外交面临的挑战，更好地推进中国特色大国外交？本期大使说采访了今年6月刚刚抵埃履新的中国驻埃及大使廖力强，就这些问题一一解答。

驻埃及大使廖力强接受访问

谈中埃关系：务实合作实现跨越式发展

我于今年6月中旬抵埃履新，能在新中国成立70周年之际出使埃及，既让我倍感使命光荣，更深知肩上责任之重。目前我思考最多的，就是如何在新时代新形势新要求下，以习近平外交思想为指引，在发展中埃全面战略伙伴关系这场接力赛中，奋力跑好我手中这一棒。

来埃3个月，我体会最深的便是中埃关系大有可为。这3个月里，两国高层交往势头强劲，习近平主席同埃及总统塞西在二十国集团大阪峰会期间举行的中非领导人会晤中会面，这已是两国元首的第九次会晤；埃及议长阿里6月访华，实现了埃议长时隔12年再度访华。我参与接待的国内访埃团组已有21个，涵盖外交、经贸、科技、农业、司法、军事、安全、智库、考古、地方交流等各领域。我还到任拜会了20余位埃及副部级以上官员，一个突出感受就是埃及各层面、各部门发展对华关系与合作的意愿十分强烈，都非常希望学习借鉴中国的成功发展经验。同时，两国各领域合作不断取得新进展，签署了苏伊士运河大学埃中应用技术学院项目立项换文，举行了埃及二号卫星项目启动仪式，中埃可再生能源实验室生产出了埃及制造的第一块光伏太阳能电池板,两国海军开展了联演联训，获得2019/2020学年中国政府奖学金的364名埃及留学生已全部赴华，中埃务实合作无论从广度还是深度上都在实现跨越式发展。艺术交流、汉语教学、文明对话对拉近中埃人民的友好情感也功不可没。值得一提的是，不久前来自开罗大学的诗雨同学获得2019年第十八届世界大学生“汉语桥”比赛全球总冠军。

在两国元首亲自关怀和指导下，在两国各层各界共同努力下，我对中埃关系在新时代实现更好更快发展充满信心。

论中国影响力：埃及高度认可中国道路

新中国成立尤其是改革开放以来，我们苦干实干、风雨兼程，取得了巨大发展成就。中国已成为世界第二大经济体，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，在国际上腰杆更硬、底气更足，日益走近世界舞台中央，为我们开展对外工作提供了坚强后盾。我到埃工作时间并不长，但已切身感受到中国国际影响力的提升在埃主要体现在六个方面：

一是同中国加强交往意愿强烈。塞西总统就任6年来每年访华一次，同习近平主席9次会晤，对加强两国各领域交往态度十分积极。

二是高度认可中国道路和发展理念。埃及目前正在持续深化改革、发展经济特区、加大吸引外资，同中国改革开放何其相似。埃官员曾说，埃现在遇到的许多问题中国在二三十年前都遇到过，埃愿学习借鉴中国的发展经验。

三是愿将自身发展战略同“一带一路”加强对接。塞西总统曾表示，埃及是最早支持“一带一路”倡议的国家之一，是“一带一路”建设的天然伙伴。这是埃及在经历2011年西亚北非地区整体性动荡后，为实现稳定发展和谋求民族复兴做出的战略选择。

四是愿同中国扩大合作。埃及是唯一受邀成为首届中国国际进口博览会和首届中非经贸博览会“双主宾”的国家。中国是埃及最大贸易伙伴，同时也是对埃及投资增速最快的国家，制造业投资增长最为显著，涉及建材、电力电气设备、石油装备、食品加工机械、家电制造、物流、园区、纺织、钢铁等。很多技术、产品和项目都属于埃及首次引进。目前在埃中资企业已超过1600家，总投资额约70亿美元，为埃及创造了约3万个就业岗位。巨石公司在埃投资设厂，使埃成为非洲首个也是最大的纤维生产国。华为公司克服重重困难，为沙漠腹地的埃及村庄和红海深处的埃及岛屿安装高品质通信设施，帮助当地居民摆脱自然隔绝，跨入信息社会。中国企业积极参与埃及国家重大战略建设中，包括苏伊士运河经济区开发、埃及新行政首都建设、国家电网项目、重大交通项目等。中建公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目将建成非洲第一高塔，其高度是现在埃及最高塔“开罗塔”的2倍。中非泰达经贸合作区起步区累计吸引入驻企业60多家，拓展区建成后拟吸引钢铁、玻璃、摩托车等150家企业入驻。埃及在同中国的合作中得到了实惠，尝到了甜头，进一步将目光投向卫星、通信等高科技领域合作，以实现自身更大发展。中埃金融合作实现突破性进展。目前我金融机构对埃各类授信和贷款签约金额超过70亿美元，人民币国际化进展顺利。

五是愿在热点问题上更多倾听中国的声音。埃及期待中国在地区事务中发挥更大建设性作用，不少官员在同我交谈时都主动就一些热点问题了解中方看法和建议，双方凝聚了大量共识，可以在地区及国际事务中进一步加强合作。

六是学习汉语和感知中国文化的热情空前高涨。埃及目前有16所高校设立中文系或开设中文课程，有2所孔子学院和2个独立孔子课堂，在读汉语专业学生逾2000人。中国文化中心开办的汉语课程也受到当地民众追捧。

谈中国外交理念接受度：埃及将成为构建人类命运共同体先行者

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，各国相互联系和依存日益加深。面对世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，你输我赢的零和游戏不再符合时代逻辑，和平、发展、合作、共赢成为各国人民共同呼声。习近平主席提出的“人类命运共同体”理念符合时代潮流，为人类社会实现共同发展、长治久安绘制了新蓝图，受到包括埃及在内世界大多数国家的普遍欢迎。

埃及正处于促进国家稳定发展、加快推进改革进程和恢复地区大国地位的关键期，迫切希望保持一种和谐稳定的国际环境。中国“一带一路”倡议所倡导的“合作共赢”和“共商共建共享”理念契合埃及发展需求，得到埃方积极响应。今年4月塞西总统赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛时强调，应加快埃及“2030愿景”和“苏伊士运河走廊”开发战略同“一带一路”倡议的对接，释放埃中合作的巨大潜能。同时，埃及高度赞赏中国提出的“真实亲诚”对非合作理念，作为今年非盟轮值主席国，与中方共同积极推动中非合作“八大行动”在埃及和非洲落地。这种对中国提出的国际合作理念的认可不是凭空产生的，而是通过长期实实在在的合作和将心比心换来的。尤其在当前单边主义、保护主义抬头的国际形势下，中国外交理念和全球治理观一定获得埃及更深刻的理解和认同。

埃及作为地区大国在阿拉伯和非洲国家中具有重要引领作用，相信有了中埃务实合作的坚实基础，埃及也将成为构建中阿、中非乃至人类命运共同体的先行者。

谈中国外交挑战：难得历史机遇与重大风险考验交织

当前，我国正处于实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期与世界转型过渡期的相互叠加时期，也是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡，愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候，既面临难得的历史机遇，也必然会面临一系列重大风险考验。主要表现在世界面临的不稳定性不确定性突出，单边主义和保护主义抬头，侵蚀各国互信协作，冲击国际规则秩序，拖累全球经济增长，损害我国在经济、科技、创新等各方面应有的发展权利；外部势力就台湾、港澳、涉疆、涉藏事务以及海上问题等对我国进行干预和挑衅；地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全等非传统安全威胁持续蔓延，尤其是中东局势长期动荡，一定程度影响了我国同地区国家合作的开展。

面对当前国际形势，我们必须以习近平外交思想为指导，发扬斗争精神，敢于斗争，善于斗争，不断提高斗争本领，增强战略思维和底线思维，坚定维护多边主义和自由贸易体系，反对各种单边、霸凌和干涉内政行径，坚决维护国家主权、安全、发展利益。同时要在国际上不断扩大“朋友圈”，让我们的朋友遍天下，老朋友越来越好，新朋友越来越多，合作领域越来越广。要坚持“外交为民”，不仅要服务好中国公民，也要服务好驻在国人民，增进各国人民对中国的友好情感。有了国际社会更多的理解和支持，我们就能妥善应对各种困难和挑战。

论推进中国特色大国外交：不畏浮云遮望眼，积极主动作为

要在新形势下更好地推进中国特色大国外交，应对好各种风险挑战，最重要的就是要以习近平外交思想为根本遵循，坚定“四个自信”，用正确的历史观、大局观、角色观把握我们所处的历史方位，洞察国际大势，找准解决问题的思路。要全面深化对外战略布局，不断扩大对外开放，推动建设新型国际关系，发展好同各国的友好合作。

具体到对埃工作中，我们要扎扎实实落实好习近平主席和塞西总统达成的各项共识，坚持正确的义利观，推动中埃各领域合作尤其是“一带一路”框架下涉及民生领域合作不断深入发展，进而带动中国同阿拉伯、非洲国家的整体合作，团结广大发展中国家力量，共同推动全球治理体系变革向更有利于发展中国家的方向发展。同时，在对外交往中要重视讲好中国故事和中国共产党的故事，做好中华文明和中国道路的国际传播，让更多的外国朋友学习汉语，使包括埃及在内的更多地区国家了解中国，借助文化文明的力量不断提高中国国际影响力和软实力。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。我们要有“不畏浮云遮望眼”“乱云飞渡仍从容”的信念和气概，积极主动作为，不断开创中国特色大国外交新局面，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。

谈中埃建交历史意义：两国关系代表了中阿、中非关系高度

中国和埃及同为世界文明古国，两国人民友好交往追溯久远。2000多年前，中国汉代朝廷派遣使者前往亚历山大，古丝绸之路成为联系双方的重要纽带。近代以来，中埃两国人民在反殖民、反霸权的斗争中同声相应、同气相求。正是毛泽东主席、周恩来总理和埃及总统纳赛尔等两国老一辈领导人的高瞻远瞩，促成两国于1956年建立了外交关系。这是一种历史的必然。

埃及是有重要影响的阿拉伯和非洲大国，中埃建交带动了一大批阿拉伯和非洲国家相继同新中国建交，打破了美西方对新中国的孤立和封锁，打开了争取民族解放和国家独立的新局面，新中国在国际上有了更多朋友。建交63年来，中埃两国休戚与共，始终相互尊重、相互信任、相互支持，经受住了国际和地区风云变幻的考验。1956年11月，北京各界群众在天安门广场举行集会，支持埃及维护国家主权并将苏伊士运河收归国有。埃及于1971年支持中国恢复在联合国的合法席位，并一贯在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予坚定支持。埃及作为阿盟总部所在地，在推进中阿关系与合作中也发挥着重要引领作用。习近平主席曾说，中埃关系是中阿、中非关系和南南合作的典范。

中埃关系代表了中阿、中非关系的高度和温度。相信在下一个甲子，中埃各领域合作会更加深入，中埃友谊也一定会像尼罗河水般奔涌向前，为构建中阿、中非乃至人类命运共同体助力。

谈中阿治国理政经验交流：双方发展战略和利益高度契合

“桃李不言，下自成蹊。”正是中国取得的巨大发展成就自然而然地提升了中国道路的魅力和中国经验的吸引力。正如党的十九大报告指出，中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。

2011年的西亚北非地区整体性动荡，使不少照搬西方发展模式的阿拉伯国家出现了“水土不服”。阿拉伯谚语讲，“自己的指甲才知道哪里痒”。痛定思痛的地区国家在经历动荡后开始探索符合自身国情的发展道路，这其中就包括埃及。而独立自主发展的中国道路正为他们提供了一个有借鉴意义的成功范本。《习近平谈治国理政》成为中国驻埃及使馆每次举办的招待会上最受欢迎的书籍。埃及等地区国家则更愿将本国发展战略同共建“一带一路”相对接。

埃及总统塞西已6次访华，中国成为其就任后访问次数最多的国家之一。塞西总统之所以频繁访华，就是因为其亲眼看到了中国发展的成功，希望学习借鉴中国的成功经验，曾同习近平主席等多位中国国家领导人交流治国理政经验。 2018年塞西总统赴华出席中非合作论坛北京峰会期间，专程访问中央党校并发表演讲，表示钦佩中国的全方面发展成就，愿更多学习借鉴中国改革发展经验。

2016年1月习近平主席访问阿盟总部时，宣布中方将建立中阿改革发展研究中心，目的就是要加强中阿在治国理政和经济发展方面的经验交流。中阿改革发展研究中心各项机制正日臻完善，为中阿提供了全方位互动平台，对双方相互学习、提高治国理政水平、推动各自改革发展具有重要意义。

当前，中国同包括埃及在内的阿拉伯国家都肩负着重要的发展任务和新的历史使命，双方发展战略和利益高度契合，中国道路和经验也日益为阿拉伯国家认可。相信在双方共同努力下，中埃、中阿携手发展，必将迎来更加广阔的合作前景和共同美好的未来。

论推动多层次外交：着力在人文交流上下功夫

在习近平主席和塞西总统共同指引下，中埃关系的历史性、全面性、战略性、示范性、引领性更加突出，两国各领域合作也步入提速发展时期。新时代，我们要推动中埃关系进一步向全方位、多层次、立体化方向发展，除不断深化两国政治交往和务实合作外，还要着力在人文交流上下功夫。

习近平主席在亚洲文明对话大会上指出，文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展，我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴，夯实共建人类命运共同体的人文基础。中埃同为世界文明古国，在文明交流互鉴上具有天然优势。两国文化艺术团体往来频繁，用艺术拉近两国人民的心灵。今年中国农历新年之际，埃及举世闻名的千年历史地标——吉萨三大金字塔群和狮身人面像首次披上“中国红”，这是多年来埃及首次为他国在金字塔点亮特定颜色。“汉语热”在埃及蔚然成风，每年在孔子学院、孔子课堂及各汉语教学点接受汉语和中国文化培训的学员有近万人次，许多汉语专业毕业生从业于在埃中资企业。《金太郎的幸福生活》《媳妇的美好时代》《父母爱情》等中国电视剧的阿拉伯语版登上埃及荧屏，广受好评。2018年赴埃中国公民已达50万人。2016年以来，我国已成功为2000余名埃及政府官员和技术人员提供培训，为19名埃及学者提供了援外学历学位教育项目奖学金。这都增进了两国人民间的相互了解和友好情谊。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”这也是我们下一步要继续努力的方向。我们将继续推进在埃汉语教学，推动将汉语作为第二外语列入埃及国民教育大纲；将为埃及培养更多人才，除为埃及留学生提供中国政府奖学金外，还要加快设立为埃及青年提供职业技能培训的“鲁班工坊”；将通过各种媒体渠道，包括使馆不久前开通的Facebook账号等新媒体平台，向埃及各界讲好中国故事，让埃及民众更多听到中国的声音，更深入了解中国政策、理念、道路和文化。此外，地方交流也是中埃关系的重要组成部分，丰富了两国合作资源和渠道，为两国整体合作的持续深入发展做出积极贡献。目前，中埃两国已结成友好省市17对，地方合作成果丰硕，许多很好很实的项目已在埃落地，同时仍蕴藏着巨大合作潜力，两国民间交往也日益活跃。两国中央、地方、民间交流形成良性互动，两国民意基础就会更加坚实，中埃关系才能真正地行稳致远。

(责编：徐祥丽、杨牧)