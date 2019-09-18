突尼斯总统选举进入第二轮

新华社突尼斯9月17日电（记者黄灵）突尼斯最高独立选举委员会17日公布了总统选举投票结果。由于没有人得票超过半数，得票领先的两位候选人将进入第二轮角逐。
突尼斯最高独立选举委员会主席巴冯当天在新闻发布会上宣布，独立候选人、大学法律教授凯斯·赛义德和“突尼斯之心”党创始人纳比勒·卡鲁伊在15日的总统选举中分别获得18.4%和15.58%的选票，在所有候选人中得票领先。由于没有人得票超过半数，他们二人将进入第二轮角逐。
突尼斯本月15日举行了总统选举第一轮投票，登记选民700多万人，投票率为45%。共有26名候选人参加此次总统选举。总统选举第二轮投票预计在9月底至10月上旬举行。
突尼斯原定于11月举行总统选举，7月25日前总统埃塞卜西因病去世后，总统选举提前举行。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】