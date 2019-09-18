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突尼斯总统选举进入第二轮

2019年09月18日13:34  来源：新华网
 

　　新华社突尼斯9月17日电（记者黄灵）突尼斯最高独立选举委员会17日公布了总统选举投票结果。由于没有人得票超过半数，得票领先的两位候选人将进入第二轮角逐。

　　突尼斯最高独立选举委员会主席巴冯当天在新闻发布会上宣布，独立候选人、大学法律教授凯斯·赛义德和“突尼斯之心”党创始人纳比勒·卡鲁伊在15日的总统选举中分别获得18.4%和15.58%的选票，在所有候选人中得票领先。由于没有人得票超过半数，他们二人将进入第二轮角逐。

　　突尼斯本月15日举行了总统选举第一轮投票，登记选民700多万人，投票率为45%。共有26名候选人参加此次总统选举。总统选举第二轮投票预计在9月底至10月上旬举行。

　　突尼斯原定于11月举行总统选举，7月25日前总统埃塞卜西因病去世后，总统选举提前举行。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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