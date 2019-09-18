联合国秘书长谴责阿富汗两起炸弹袭击事件

新华社联合国9月17日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯17日通过发言人发表声明，强烈谴责阿富汗当天发生的两起炸弹袭击事件。

声明说，古特雷斯强烈谴责当天发生在阿富汗帕尔万省和首都喀布尔的炸弹袭击，对遇难者亲属以及阿富汗政府和人民表示深切同情。

古特雷斯强调，针对平民的袭击是不可接受的，犯下此类罪行的人必须被绳之以法。

17日，阿富汗东部帕尔万省举行的一场总统竞选集会活动遭炸弹袭击，造成24人死亡、32人受伤。当天晚些时候，阿富汗首都喀布尔发生一起自杀式炸弹袭击，已造成包括袭击者在内22人死亡、38人受伤。阿富汗塔利班宣称制造了这两起袭击事件。

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