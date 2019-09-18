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中美洲四国遭遇大规模停电

2019年09月18日13:28  来源：新华网
 

　　4个中美洲国家16日上午遭遇大规模停电。洪都拉斯全境停电，尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉部分地区停电，停电时间持续数小时。

　　洪都拉斯超过900万名居民当天受停电影响。美联社报道，洪都拉斯首都特古西加尔巴超过600个交通灯失效，交通拥堵。

　　洪都拉斯国家电力能源公司经理莱昂纳多·德拉斯在记者会上说，停电原因是位于加勒比海岸的一座变电站超负荷，导致这一地区的电网发生故障。

　　尼加拉瓜国有输电企业埃纳特雷尔总裁萨尔瓦多·满塞尔说，首都马那瓜当天停电，多个省份同样也停电。

　　美联社报道，受停电影响，马那瓜部分地区的网络和供水中断。

　　洪都拉斯和尼加拉瓜当天下午开始逐渐恢复电力供应。洪都拉斯政府说，恢复电力需要3到4个小时。

　　另外，萨尔瓦多和危地马拉部分地区当天停电。

　　洪都拉斯、尼加拉瓜、萨尔瓦多、危地马拉、哥斯达黎加和巴拿马自上世纪80年代开始共享电力供应网络。哥斯达黎加和巴拿马16日没有受停电影响。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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