原标题：庞中华：笔墨传情 让世界了解中国

中秋佳节，是中国人的传统节日。美东华人华侨13日晚在纽约隆重举办纪念中美建交40周年论坛。当晚活动由美东地区30多个侨团共同主办，美东河南同乡会和美国华人企业家联合会共同承办。中国驻纽约总领馆副总领事邱舰、国会众议员孟昭文、纽约州众议员寇顿、纽约州政府多元办公室主任孙雯、民主党纽约州委员会委员黄敏仪、中国银行美国分行政府及公共关系总监芮嗣文、著名书法家庞中华、纽约大学政治学教授熊玠等中美政界及侨界代表300余人出席庆祝活动。

嘉宾分享庞中华（前排左二）的书法作品。

活动期间，享誉国际的书法家庞中华带来了令来宾们耳目一新的书法和文化演讲。他用三个漂亮的汉字书法作品 —— “和”、“爱”、“美”，来诠释中国文化的深厚魅力和动人的力量。这三幅作品采用了三千年前的古篆字，书写在装裱好的宣纸上，笔画秀美，字形迷人。庞中华手举三幅作品表示，这三个字每一个都体现了几千年来，中华民族的价值观、人生观和处世精神。他随后介绍了自己几十年来在世界各地以及在美国近十年的文化艺术交流活动中的深刻体会：中国汉字文化艺术在国际交流和中美关系中起着不可忽视的重要作用，如果更多美国人会说中国话、会写中国字，那两国人民之间的理解就会更加深刻。“中美两国人民要以和为贵，以爱为本，共同开创美好世界。”

庞中华与中国驻纽约总领馆副总领事

邱舰（中）等嘉宾合影。

其实，早在“2017年联合国第八届中文日”文化盛典中，“庞中华书法邀请展”就曾在联合国总部隆重举行，美中关系全国委员会主席斯蒂芬 欧伦斯出席展览现场并讲话：“如果有更多的美国人学会说中文、写汉字，他们就会更加了解中国，这样一来，‘美国对中国的政策会更好，美中关系会更好’。我小时候每年都会来联合国总部参观，在我心目中，联合国就代表和平，所以庞中华的书法在这里展出是一件非常正确的事情，因为他快乐的书法，也代表和平。”

庞中华书法作品《爱》由美中关系全国委员会收藏。

斯蒂芬 欧伦斯还评述说：“庞先生是一个热心的布道者，也是一个世界和平的传播者。几十年来，他带着独树一帜的‘快乐书法’走向世界各地，从日本、韩国、东南亚，到欧洲、北美的许多大学、团体。他向人们传递一个朴素的真理：中国书法可以促进各国人民间的友谊，成为连接世界和平友爱的纽带。我衷心希望他的巡展可以获得圆满成功，并祝愿他通过书法传播大爱与和平的梦想早日成真”。

本次演讲前后不过五分钟，讲述者激情满怀，聆听者欢喜雀跃，庞中华通过中国文字让美国人了解中国文化、爱上中国文化。（图文/奕萱）

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