美司法部起诉斯诺登 称其新书违反保密协议

新华社华盛顿9月17日电（记者邓仙来 孙丁）美国司法部17日对美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登提起诉讼，认为斯诺登的新书违反了他与美国国家安全局和中央情报局签署的保密协议。
美司法部发布的新闻通报说，斯诺登在其17日上架新书《永久记录》出版前，没有把书稿提交给美国国家安全局和中央情报局进行审查，且他的公开演讲涉及与情报相关的内容，上述行为都违反了他与这两个机构签署的保密协议。
新闻通报说，这起诉讼不寻求禁止《永久记录》的出版和发售，但会在法庭受理该案过程中，寻求斯诺登不能获得或支配这本书带来的收益。
2013年，斯诺登通过媒体揭露美国政府广泛监听国内外电话并监视互联网通信内容，在国际社会引发轩然大波。美国政府随后以间谍罪、盗窃罪和未经授权泄露国防及情报信息的罪名对斯诺登发出通缉。此后斯诺登获避难许可，在俄罗斯居住多年。他近日在接受美国媒体采访时说，回到美国是他的最终目标，他不寻求赦免，只希望受到公平审讯。
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