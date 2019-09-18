中国科技产品在巴西贸易博览会受青睐

新华社圣保罗分社9月17日电（记者彭桦）第六届中国（巴西）贸易博览会17日在巴西圣保罗开幕，来自中国的近400家企业参展。展会上，中国科技产品小到家用品，大到机械设备，都得到南美采购商青睐。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁表示，去年中巴双边贸易额超过1000亿美元。中国（巴西）贸易博览会作为重要合作平台，为促进中巴双边贸易增长作出重要贡献。

杭州市商务局局长孙璧庆接受采访时表示，杭州制造业龙头企业今年首次参展，其产品受到南美采购商的欢迎，尤其是无人驾驶叉车等科技含量较高的产品。

圣保罗总商会副主席法瑞德·穆拉德表示，希望通过这类博览会，把越来越多的中国科技产品介绍给巴西消费者。

本次展会包括电力能源、工业机械及建筑材料等11大主题展区，面积1.8万平方米，比去年增加74%。大约1.5万名来自巴西及其他南美国家的采购商将通过展会与中国参展商接触。

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