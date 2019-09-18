美财政部公布审查外国投资新草拟法规

新华社华盛顿9月17日电（记者高攀）美国财政部17日公布加强对外国投资美国关键技术、关键基础设施、敏感个人数据等领域国家安全审查的草拟法规。这令外国投资者今后在这些领域的投资难度加大。

美国财政部当天发表声明说，出台这些草拟法规是为落实2018年生效的《外国投资风险审查现代化法》，这项法律扩大了美国外国投资委员会的审查范围，以应对此前不在其管辖范围内的外国投资和交易可能对国家安全造成的影响。

美国财政部表示，相关方可在草拟法规公布30天内对其内容提交书面意见。最终版的法规将在2020年2月13日前生效。

美国外国投资委员会是由美国财政部牵头、负责对外国在美投资进行国家安全审查的跨部门政府机构。近年来，该机构加强了对外国企业在美投资的国家安全审查力度，其审查程序不透明、自由裁量权大、否决原因披露不详，常以“危害国家安全”为由否决正常交易，具有投资保护主义特点。

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