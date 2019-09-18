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一个有远见的智慧决策

王珍

2019年09月18日13:14  来源：人民网-国际频道
 

南太平洋岛国所罗门群岛政府决定同中国建交，而且特意选择在我国国庆节之前，按该国总理所说这是为了向中华人民共和国70华诞“献礼”。这是一个有远见的智慧决策，也是一个对中国和中国人民友好情意的表示，值得点赞。    

所罗门是一个由990个岛屿组成的国家，面积2.84万平方公里，人口60万，是个小国，而且是最不发达国家之一，但却拥有160万平方公里的海洋专属经济区和丰富的自然资源，战略地位十分重要，是第二次世界大战太平洋战争的转折点瓜达尔卡纳尔岛所在地。

这是一个平时鲜为人知的国度，但同中国建交却使其声名远振，举世瞩目。因为：    

第一，这是所罗门政府顶住美国的压力和台湾当局诱惑，独立自主地作出的重大决策，体现出小国大智慧，大勇气。    

第二，所罗门政府内部在与中国建交的问题上有分歧，有争议，但“主建派”在最后表决中取得压倒优势，因为他们向对立面指出，世界上百分之九十以上的国家都同中国建立了外交关系，所罗门虽小，但不能永远当极少数；同台湾保持所谓“外交关系”对所罗门已无任何好处，只能让自己在世界上形只影单，而同迅速强大起来的中国建交将给所带来巨大的发展机遇。利益所系，这是很有说服力的。所罗门的决策，对处于相似状况下的其他国家将有启示作用。    

第三，所罗门同中国建交之后，台湾当局的“邦交国”还只剩下16个。对蔡英文们来说最可怕的是“被断交”的速度和频率。2017年6月巴拿马同中国建交以来，两年半的时间台湾失去了4个“邦交国”，目前已经“告急”的还有不只一个，而且朝夕之间随时可能生变。

总体来看，台湾当局脚下的“邦交”版图就是一块正处于活跃期的地震“板块”，变化就在须臾中，怎不令蔡英文寝食难安？    

有记者问最近是否还有其他国家会同中国建交？我外交部发言人以“瓜熟蒂落，水到渠成 ”作答，非常精准。承认并恪守一个中国原则，同台湾当局断绝一切官方往来，是所有尚未与我建交的国家同我国谈判建交必须作出的承诺。这个条件具备了，“瓜”就熟了，“蒂”就要落了。泱泱中华已日益走近世界舞台的中央，构建“人类命运共同体”，共建“一带一路”引领着国际合作和世界前进的潮流。同中国发展友好合作关系是大势所趋，不可阻挡。对前边提到的16个正在考量在对华关系道路上怎么走的国家来说，“水”正在接近，“渠”应尽快修成了。这是一个很自然的过程，毋须强求。

台湾当局气急败坏诬蔑我们用“不正当手段”打压其“外交空间”，美国也在为其帮腔，甚至直接出面对刚刚与我建交或有“异动”的国家施压，均无济于事。大势如此，还需要我们去“打压 ”吗？

（王珍 作者系中国前驻乌拉圭、委内瑞拉大使）

(责编：燕勐、杨牧)
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