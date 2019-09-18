崔天凯：美国能否以开放、自信的心态接受中国发展将决定世界未来

人民网纽约9月17日电 （记者李晓宏）当地时间9月17日下午，由中国日报社和中国银行联合主办的第八期新时代大讲堂在纽约亚洲协会召开。中国驻美大使崔天凯发表主旨演讲，回顾与展望中美关系40年。

他在发言中表示，回望中美建交以来的40年，两国关系历经风雨，砥砺前行，取得了当年人们难以想象的巨大成就，给两国17亿人乃至全球70亿人带来了巨大福祉，有力促进了世界和平、稳定和发展。

“在这本应‘不惑’的年份，我们却发现在中美关系中出现了不应有的‘惑’，‘贸易战’绵延未息，美方一些人还在鼓吹与中国‘新冷战’、有限甚至完全脱钩。中美关系再次走到历史十字路口，面临何去何从的大问题。”崔天凯表示，越是这样的时候，我们越要追根溯源，深入探讨一些最根本也可能最简单的问题。

首先，是关于中美关系出现问题的症结。“美方一些人说，是中国变了，变得强大了、强势了，要取代美国、要称霸。”崔天凯认为，“问题不在中国本身，而在于美方对中国的认知出现了偏差。”

他说，几周后，我们将隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。70年来特别是改革开放40年来，中国发生了举世瞩目的变化，取得了巨大的发展。这是一个拥有数千年历史的文明古国不断走向现代化的进程。中国从当家做主站起来，到改革开放富起来，现在又走在强起来的道路上。这是不可阻挡的历史进程，外界称之为新兴，其实准确地说，是我们这个伟大民族的复兴。

他强调，尽管GDP等数据耀眼，但中国仍是一个发展中国家。人均GDP不到美国的1/6，还有贫困现象，不同地区、不同人群之间贫富差距较大。当前中国社会主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要同不平衡、不充分的发展之间的矛盾。我们还有很多硬任务，例如防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等。同时，我们高度依赖海外市场和能源供应，金融体系改革尚未完成，易受外部冲击。况且中国还没有实现统一。我们的主要挑战仍然在国内。

“还有一个根本问题，中国强大了就必然称霸吗？”崔天凯明确表示，答案是否定的。中国的发展目标是改善人民生活，不是争夺全球霸权。中国即便有一天非常发达了，也会坚持和平发展，这不是权宜之计，而是基于历史、现实和发展目标的自觉选择，被写入了中国的宪法和中国共产党的党章。中国的发展还使包括美国在内世界各国广泛受益，我们积极构建人类命运共同体，这是中国外交政策最重要的目标。不知美方朋友究竟有何不放心的？

“世人眼中中国之‘变’背后蕴含着深层次的‘不变’，那就是我们的‘初心’——为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。”崔天凯说，中国将始终坚持这个“初心”。

他表示，面对快速发展的中国，美国在一段时间内有一些疑惑，是可以理解的。但基于错误的认知，把中国当成战略对手甚至敌手，是极其危险和不负责任的。

“美方现行对华政策真的能给自己带来利益吗？”崔天凯梳理分析——

台湾问题上，一个中国原则是中美关系政治基础，美方屡屡触碰红线极不明智，有可能对中美关系造成长久伤害，甚至把自己卷入不想要的冲突。

经贸问题上，美方单方面挑起和升级的贸易战从一开始立论就是错的，结果更是损害彼此、殃及世界。美国各界都在反对，老百姓也蒙受损失，摩根大通最新报告认为，美国家庭由于新关税平均每年损失1000美元。

至于“脱钩论”，两国40年合作形成的利益融合如此之深，打断骨头连着筋，谁能告诉我怎么脱钩？即便中美脱钩了，美方也不能独善其身。例如，贸易和产业脱钩有违全球化规律，中国的成本优势仍然存在，市场和供应链优势非常突出，创新优势不断增强，美国企业选择坐视就是选择错失机遇。科技脱钩不能带给美国科技优势，因为科技要在大数据、应用和交流合作中实现发展和体现价值。人文脱钩不具建设性，因为正是有了密切的人文交流，中美关系才有温度、韧性和活力。

崔天凯说，世界变了，同冷战时代大不相同，搞冷战就是开历史倒车。即便没有中国，也还会有其他国家崛起，美国难道也要用同样的方式对待？这样的消耗没完没了，不是在防止最坏情况，而是在把最坏情况变成“自我实现的预言”。

对于中美关系路在何方，“有人感慨，中美关系回不到过去了。”崔天凯指出，“世界在发展，我们无法也不应回到过去，而应开辟未来，为今天和明天的世界树立一个新愿景。”

他说，中美关系40年发展经验告诉我们，合作是唯一正确选择，也应是我们始终坚持的大方向。中美合作需求和潜力巨大。在很多美有关切或利益的问题上，同中方合作不可或缺。例如，中方应美方请求对芬太尼类物质进行了整类列管，今年前两个季度美方破获的来自中国的芬太尼类物质走私案件就已经大幅降低了90%以上。

他认为，中美之间有矛盾分歧很正常，但最终要回归平等磋商解决，别无他途。差异和分歧不应成为发生对抗和冲突的理由，相反，我们应把它们看作互补合作的机会和潜力。

崔天凯强调，中美关系早已超越双边范畴，对世界稳定繁荣意义重大。正如基辛格博士说的，中美对世界和平与进步有共同责任，也有责任以合作的方式解决面临的重要问题。当今世界万物互联，每个国家和民族的前途命运紧密相连。我们的选择只有“双赢”或“双输”，根本不存在“零和游戏”。我们面对的核扩散、恐怖主义、气候变化、自然灾害、人工智能带来机遇和挑战等诸多全球性问题，都需要国际合作特别是中美合作解决。

“当我们放大格局、放长眼光，就会发现，大国的竞争归根到底是自身治理和发展的竞争。”崔天凯指出，中美要做的是不断超越自己、超越当前、共同演进，而不是在你输我赢、你死我活的争斗中相互消耗。因此，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，才是正确的途径。

崔天凯坦言，美国建国仅200多年，但作为世界强国的历史却有100多年，这与美方的开放、自信密切相关。

“今天的美国并没有衰落，在很长时间里依然会是世界上最强大的国家。能否以开放、自信的心态接受中国发展，这关乎美国自身国运，也决定中美关系走向，并将在很大程度上决定世界未来。”他说，“敢问路在何方，路在脚下。希望站在中美关系发展的十字路口的我们做出无愧于历史的正确选择。”

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