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伊朗说鲁哈尼联大不见特朗普 重申受制裁不对话

2019年09月18日09:55  来源：新华网
 

　　伊朗政府16日确认，伊朗总统哈桑·鲁哈尼不打算在第74届联合国大会期间与美国总统唐纳德·特朗普会面。

　　【重申前提】

　　就美伊总统在联大会面的可能性，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维16日说：“这既不是我们的议程，也不会发生。这样的会晤不会发生。”

　　特朗普先前多次提及，愿意本月下旬在联合国大会期间与鲁哈尼会面。鲁哈尼本月5日回应，说伊方“没有作出与美方会晤的决定”。伊方坚持美国解除对伊制裁、重回伊朗核问题全面协议是伊朗可能与美国对话的前提。

　　白宫15日依然不排除两人会面的可能性。但前一天，美方指认沙特阿拉伯境内两处石油设施遇袭有伊朗“影子”，触发伊朗否认、谴责。

　　多名伊朗官员16日重申，拒绝在受制裁情况下与美方对话。

　　伊朗政府发言人阿里·拉比埃说，解除制裁是伊朗重回谈判的首要前提。“停止所有制裁是建设性外交的必要前提。我们确信伊朗人民的问题能够解决时才会（与美方）开会，”他说，“制裁必须解除，美国必须尊重伊朗。”

　　美国去年退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁，加强海湾军事部署。伊朗则逐步放弃执行协议部分条款。

　　【再斥推责】

　　伊朗政府16日再次否认关联沙特石油设施遇袭，认定这是沙特主导多国联军介入也门战事的后果。

　　拉比埃说，指认伊朗是美国传统“心理战”的一部分，是美国“推卸责任”的惯用方式。“沙特石油设施遇袭是针对没有防卫能力的人发动五年战争的后果，是地区不安全的根源。”

　　沙特、阿拉伯联合酋长国等国家2015年3月针对也门胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动，战事持续至今。胡塞武装把多国联军支持的总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪赶出首都萨那，控制荷台达等主要城市和也门北部大片土地。多年战乱和饥荒致使这个中东国家爆发人道主义危机，数万平民死亡，230万人流离失所。

　　胡塞武装14日证实，当天清晨动用10架无人驾驶飞机袭击沙特布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田。沙特原油日产量大约一半受到影响，需动用原油储备填补缺口。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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