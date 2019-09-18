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斯诺登想去法国避难？

2019年09月18日09:53  来源：新华网
 

　　原美国国家安全局防务承包商雇员爱德华·斯诺登因曝光美国“棱镜”秘密监听项目蛰居俄罗斯多年。他16日在接受一家法国电台采访时说，如果法国总统埃马纽埃尔·马克龙向他提供庇护，他乐于接受。

　　斯诺登说，他2013年向时任法国总统弗朗索瓦·奥朗德申请避难，遭到拒绝，“当然，我们乐见马克龙提出邀请”。

　　英国《泰晤士报》17日报道，法国司法部长妮科尔·贝卢贝和执政党共和国前进党在欧洲议会的党团领袖纳塔莉·卢瓦索支持让斯诺登到法国避难，说法方应积极回应斯诺登赴法意愿。

　　不过，一名要求匿名的法国外交官告诉路透社记者，法方立场与2013年拒绝斯诺登时一样，“没有支持不同决策的新事实”。

　　斯诺登2013年曝光“棱镜”等美国情报机构大规模秘密监听项目，震惊国际舆论。斯诺登披露的文件显示，“棱镜”项目不仅监听美国公民和居民，法国、德国等欧洲多国政要和民众也受到美国监听。一时间，美国与欧洲盟友的关系陷入谷底，美国政府也被推上了威胁全球网络安全的风口浪尖。

　　美国已对斯诺登发出国际通缉令。如果斯诺登前往法国，而美国提出引渡要求，法方法院须裁决是否向美方引渡斯诺登。斯诺登如果因窃取政府机密和间谍行为在美国获罪，可能面临合计20年刑期。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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