伊朗再扣涉嫌走私油船

伊朗半官方的伊朗学生通讯社16日报道，伊斯兰革命卫队在波斯湾扣押一艘油船，那艘船涉嫌向阿拉伯联合酋长国走私25万升柴油。

报道没有提及遭扣押船只和船员的国籍，说伊斯兰革命卫队在伊朗大通布岛附近扣押这艘船，把船员移交南部霍尔木兹甘省法定机构。

路透社报道，政府燃油补贴和本币里亚尔贬值使伊朗燃油价格相对便宜，触发一些人走私燃油、图谋“价差财”。伊朗媒体7月报道，大约800万升获得政府补贴的燃油每天经由伊朗边境走私到其他国家。

伊朗近期加大打击走私燃油犯罪，9月早些时候在霍尔木兹海峡扣押一艘外国油船，当时船上装载28.39万升燃油。伊斯兰革命卫队7月18日扣押一艘阿联酋油轮，指认船员走私100万升燃油；7月底在波斯湾扣押一艘外国油船，指认船员从其他船只获得燃油，然后卖往海湾阿拉伯国家。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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