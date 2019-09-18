人民网>>国际

英国议会“被休会”　官司打到最高法

2019年09月18日09:07  来源：新华网
 

　　英国最高法院定于17日开始审理数起状告政府的诉讼，就首相鲍里斯·约翰逊实施议会休会5周的举措是否合法作最终裁决。

　　媒体分析，如果政府败诉，不仅意味着议会重开，约翰逊甚至面临辞职压力。

　　【三起诉讼】

　　英国最高法院定于17日至19日开庭，11名法官预期最早20日作出终审判决，裁定约翰逊请求女王伊丽莎白二世批准议会休会是否合法。

　　德新社报道，最高法院将就来自英格兰、苏格兰和北爱尔兰的三起上诉官司举行听证。其中苏格兰的诉讼最引人关注。

　　英国议会下院70多名议员组成的团体对政府的起诉8月30日遭苏格兰初审法院驳回，理由是休会决定属政治决策，司法机构不应介入。

　　这个议员团体由苏格兰民族党籍下院议员乔安娜·谢丽牵头，9月初向苏格兰高等民事法院提起上诉。法院复审部三名法官11日裁定，约翰逊的举措违法。

　　三名法官认定，约翰逊作此决策，首先想“避免或阻碍议会就‘脱欧’事宜问责政府并立法”，其次想“允许政府在不受议会进一步干预的情形下推动‘无协议脱欧’”。政府随后向英国最高法院提起上诉，承诺尊重最终裁决。

　　苏格兰诉讼以外，英国“反脱欧”民间运动人士吉娜·米勒向位于伦敦的英国高等法院提出司法审查申请，要求法官裁决过长休会期属“非法滥用职权”。议会休会一般不超过两周。高等法院6日驳回申请。米勒受保守党籍前首相约翰·梅杰和多个反对党支持，随后向最高法院提起上诉。

　　第三起诉讼由北爱尔兰暴力袭击受害者援助人士雷蒙德·麦科德发起，主张“无协议脱欧”可能破坏北爱和平进程，先前遭北爱高等法院驳回。

　　【两方观点】

　　经英女王8月28日批准，英国议会本月3日结束夏季休会后，10日凌晨起再次休会，定于10月14日复会。而10月31日是英国脱离欧洲联盟的“大限”。

　　按照约翰逊政府的说法，10月14日女王将作例行年度议会演讲，由此标志议会新一届会期开始。选择此时休闭议会，是因为约翰逊7月刚出任首相，需要设定议会新议程。

　　约翰逊同时指出，休会前的本届议会会期是17世纪英国资产阶级革命以来最长的一届。而且，议员10月复会后，仍有大量时间商讨“脱欧”事宜。

　　只不过，届时欧盟一场关联“脱欧”的重要峰会已结束。约翰逊16日申明，致力于在10月欧盟峰会前重新谈成“脱欧”协议，否则将拒绝任何延期“脱欧”提议，带领英国当月底“无协议脱欧”。

　　正是政府决意如期“脱欧”引发不少“反脱欧”议员和民间运动人士担忧。尽管约翰逊声称休会与绕过议会推进“脱欧”无关，但反对者认定这将挤压议会正常议事时间，避免议会审视并挑战政府的“脱欧”方案。

　　米勒16日在英国《独立报》撰文，说诉讼关联的议题“远比‘脱欧’重要”。米勒2017年曾在最高法院告赢政府。法院当时裁定，政府须经议会批准才能正式启动原定为期两年的“脱欧”进程。

　　约翰逊同一天经由社交媒体“推特”向选民发布视频，说一些议员认定休闭议会“不民主”，但他们两次“没有骨气地”拒绝政府解散议会、提前选举的提议。“他们本有三年思索‘脱欧’。”

　　【败诉后果】

　　路透社推断，如果最高法院裁决政府败诉，原告势必要求议会立刻复会。

　　批评政府的人士同时要求，如果法官裁定约翰逊申请议会休会时涉嫌误导女王，那么他必须辞职。

　　就外界批评，约翰逊13日回应，他“绝对没有”误导女王。“英国高等法院基本上同意我方观点，但最高法院将最终裁决。”

　　天空新闻频道报道，如果政府败诉，要么约翰逊须向女王建议议会即刻复会，要么法庭直接裁定议会休会不正常，议会因而自动恢复本届会期。

　　届时约翰逊势必面临辞职呼声，但会否辞职可能要看裁决具体说法。

　　一些媒体认为，如果约翰逊败诉后拒绝辞职，英国女王作何反应，将是关注焦点。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved