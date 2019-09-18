英国议会“被休会”　官司打到最高法

英国最高法院定于17日开始审理数起状告政府的诉讼，就首相鲍里斯·约翰逊实施议会休会5周的举措是否合法作最终裁决。

媒体分析，如果政府败诉，不仅意味着议会重开，约翰逊甚至面临辞职压力。

【三起诉讼】

英国最高法院定于17日至19日开庭，11名法官预期最早20日作出终审判决，裁定约翰逊请求女王伊丽莎白二世批准议会休会是否合法。

德新社报道，最高法院将就来自英格兰、苏格兰和北爱尔兰的三起上诉官司举行听证。其中苏格兰的诉讼最引人关注。

英国议会下院70多名议员组成的团体对政府的起诉8月30日遭苏格兰初审法院驳回，理由是休会决定属政治决策，司法机构不应介入。

这个议员团体由苏格兰民族党籍下院议员乔安娜·谢丽牵头，9月初向苏格兰高等民事法院提起上诉。法院复审部三名法官11日裁定，约翰逊的举措违法。

三名法官认定，约翰逊作此决策，首先想“避免或阻碍议会就‘脱欧’事宜问责政府并立法”，其次想“允许政府在不受议会进一步干预的情形下推动‘无协议脱欧’”。政府随后向英国最高法院提起上诉，承诺尊重最终裁决。

苏格兰诉讼以外，英国“反脱欧”民间运动人士吉娜·米勒向位于伦敦的英国高等法院提出司法审查申请，要求法官裁决过长休会期属“非法滥用职权”。议会休会一般不超过两周。高等法院6日驳回申请。米勒受保守党籍前首相约翰·梅杰和多个反对党支持，随后向最高法院提起上诉。

第三起诉讼由北爱尔兰暴力袭击受害者援助人士雷蒙德·麦科德发起，主张“无协议脱欧”可能破坏北爱和平进程，先前遭北爱高等法院驳回。

【两方观点】

经英女王8月28日批准，英国议会本月3日结束夏季休会后，10日凌晨起再次休会，定于10月14日复会。而10月31日是英国脱离欧洲联盟的“大限”。

按照约翰逊政府的说法，10月14日女王将作例行年度议会演讲，由此标志议会新一届会期开始。选择此时休闭议会，是因为约翰逊7月刚出任首相，需要设定议会新议程。

约翰逊同时指出，休会前的本届议会会期是17世纪英国资产阶级革命以来最长的一届。而且，议员10月复会后，仍有大量时间商讨“脱欧”事宜。

只不过，届时欧盟一场关联“脱欧”的重要峰会已结束。约翰逊16日申明，致力于在10月欧盟峰会前重新谈成“脱欧”协议，否则将拒绝任何延期“脱欧”提议，带领英国当月底“无协议脱欧”。

正是政府决意如期“脱欧”引发不少“反脱欧”议员和民间运动人士担忧。尽管约翰逊声称休会与绕过议会推进“脱欧”无关，但反对者认定这将挤压议会正常议事时间，避免议会审视并挑战政府的“脱欧”方案。

米勒16日在英国《独立报》撰文，说诉讼关联的议题“远比‘脱欧’重要”。米勒2017年曾在最高法院告赢政府。法院当时裁定，政府须经议会批准才能正式启动原定为期两年的“脱欧”进程。

约翰逊同一天经由社交媒体“推特”向选民发布视频，说一些议员认定休闭议会“不民主”，但他们两次“没有骨气地”拒绝政府解散议会、提前选举的提议。“他们本有三年思索‘脱欧’。”

【败诉后果】

路透社推断，如果最高法院裁决政府败诉，原告势必要求议会立刻复会。

批评政府的人士同时要求，如果法官裁定约翰逊申请议会休会时涉嫌误导女王，那么他必须辞职。

就外界批评，约翰逊13日回应，他“绝对没有”误导女王。“英国高等法院基本上同意我方观点，但最高法院将最终裁决。”

天空新闻频道报道，如果政府败诉，要么约翰逊须向女王建议议会即刻复会，要么法庭直接裁定议会休会不正常，议会因而自动恢复本届会期。

届时约翰逊势必面临辞职呼声，但会否辞职可能要看裁决具体说法。

一些媒体认为，如果约翰逊败诉后拒绝辞职，英国女王作何反应，将是关注焦点。（海洋）（新华社专特稿）

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