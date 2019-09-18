针对沙特石油设施遇袭 特朗普称暂无战争选项

美国总统唐纳德·特朗普16日确认，美国方面仍在调查沙特阿拉伯石油设施遇袭事件的制造者，暂不打算以战争选项应对袭击。

【没考虑对伊动武】

特朗普16日说，美方仍在调查伊朗是否染指沙特石油设施遇袭事件，美国国务卿迈克·蓬佩奥不久将访问沙特，与沙特方面讨论对袭击的看法。

沙特阿美石油公司布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田14日遇袭，沙特原油日产量大约一半受到影响，需动用原油储备填补出口缺口。美方随后指认袭击有伊朗“影子”，伊朗则否认、谴责美方说法。

特朗普16日确认，“我是那种不喜欢动用战争的那类人”，不急于对袭击作回应，暂时不打算陷入一场新冲突。“我们有许多选项，但是我现在没有研究它们，我们想找出究竟是谁干的。”

美联社解读，特朗普针对袭击的言辞有所缓和，似乎是想为美方在应对手段上留出更多活动空间。特朗普15日说，美方“有理由相信，我们知道”谁制造了袭击，美方已经“蓄势待发”，只待沙特确认后再决定如何行动。

一名不愿公开姓名的美国官员告诉美联社，美方正考虑向海湾地区调派更多军事资源，但尚未做出任何决定。美军5月上旬以应对伊朗“可信威胁”为由派遣“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰打击群和B-52型轰炸机特遣队前往海湾，随后部署一艘两栖攻击舰和一套“爱国者”防空导弹系统作为支援。

【没承诺保护沙特】

特朗普16日说，他没有做出过保护沙特的承诺。

“不，我没有向沙特做出那样的承诺。我们得和沙特方面坐下来解决问题，”他说，“那是针对沙特的袭击，不是针对我们。当然，我们会帮他们。”

两名熟悉阿美石油公司运营的消息人士16日告诉路透社，沙特原油产量完全“复原”可能需要数月时间。特朗普先前确认，他已批准“必要时”从美国战略石油储备中调拨资源稳定全球能源市场，释放的石油量“足够维持市场充足供应”。

也门胡塞武装14日承认针对沙特目标发动袭击，15日再次重申是它发动了袭击，之所以得手是利用了沙特防空系统的漏洞。

胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿16日在一份声明中说，阿美石油公司遭袭的石油设施仍将是这一武装打击目标，警告这些石油设施所在地的企业和外国人远离。（闫洁）（新华社专特稿）

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