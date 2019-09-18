出口民调显示蓝白党在以色列议会选举中领先

新华社耶路撒冷9月17日电（记者陈文仙 尚昊）以色列媒体17日晚公布的出口民调显示，蓝白党在当天举行的以色列议会选举中领先。

以色列17日举行第22届议会选举，共有29个政党角逐议会120个席位。以色列第13频道电视台当晚公布的出口民调显示，在主要政党中，蓝白党获得32个席位，利库德集团获得30个席位，“联合名单”党获得15个席位。

另据以色列第12频道电视台公布的出口民调，在主要政党中，蓝白党获得34个席位，利库德集团获得33个席位，“联合名单”党获得11个席位。

以色列议会选举正式结果预计将在一周内公布。

以色列是议会制国家，议会实行一院制，共120名议员，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列史上从未出现单一政党组阁情况，历届内阁都是由多个政党组成的联合政府。

今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但利库德集团领导人内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。

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