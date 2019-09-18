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默克尔批评内塔尼亚胡吞并约旦河谷计划

2019年09月18日08:50  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月17日电（记者任珂　张远）德国总理默克尔17日批评以色列总理内塔尼亚胡提出的将约旦河谷纳入以领土的计划，重申德国将坚持以“两国方案”解决巴勒斯坦和以色列的争端。

　　默克尔当天在柏林总理府与到访的约旦国王阿卜杜拉二世举行会谈。默克尔在会后的联合记者会上说，内塔尼亚胡这一计划会破坏巴以和平进程，德国不会赞同。

　　默克尔表示，德国政府支持通过谈判以“两国方案”解决巴以冲突，德国认为“两国方案”是巴以两国和平共处的前提条件。无论多么困难，德国都将朝着这个目标努力。这不只是为了数百万人民，对整个地区的稳定也非常重要。

　　阿卜杜拉二世说，他对内塔尼亚胡提出的计划表示极度关切，这将直接影响约旦和以色列的关系以及以色列和埃及的关系。内塔尼亚胡的表态无助于创造能让巴以双方回到谈判桌的气氛，对“两国方案”也将是一次灾难。

　　内塔尼亚胡10日表示，如果他领导的利库德集团在本月17日举行的议会选举中获胜，以色列将把约旦河谷和死海北部纳入其领土，吞并约旦河谷将成为以色列对约旦河西岸地区实施更广泛主权的“第一步”。这一表态遭到巴勒斯坦方面的强烈谴责。

　　以色列在1967年第三次中东战争期间占领约旦河西岸，约旦河谷占约旦河西岸面积的大约三分之一。今年4月6日，内塔尼亚胡首次提及，他打算把约旦河西岸犹太人定居点纳入以色列领土。

　　“两国方案”是巴以冲突的政治解决方案之一，主张依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，与以色列和平共处。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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