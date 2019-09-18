俄土伊峰会商定叙宪法委员会构成

俄罗斯、土耳其、伊朗三国总统16日在土耳其首都安卡拉会晤，就叙利亚宪法委员会人员构成达成一致，同时同意采取措施缓解叙利亚西北部伊德利卜省的紧张局势。不过，三方就关联叙利亚局势的部分议题有分歧。

【推和平】

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天举行三方会谈并出席联合记者会。

埃尔多安会后说，三方克服就最后一名人选的分歧，已就叙利亚宪法委员会的人员构成达成一致，为委员会尽快启动铺平道路。不过，三国领导人没有给出具体时间表。普京说，具体程序、规则等还有待商定。

在俄土伊三国倡议下，叙利亚各界代表2018年1月在俄罗斯索契举行叙利亚全国对话大会，不过叙主要反对派抵制会议。大会决定成立专职宪法制定和改革工作的叙利亚宪法委员会，总部设在瑞士日内瓦。组建这一委员会将为叙利亚后续举行选举铺平道路。

根据各方达成的一致，宪法委员会成员大约150人，三分之一由叙利亚政府推举，三分之一由叙利亚反对派推举，其他成员是民间团体人士和“独立”委员。

鲁哈尼16日说，希望叙利亚能在2020年或2021年举行选举。

不过，国际危机研究组织叙利亚事务分析师达琳·哈利法告诉法新社，即使三国领导人就宪法委员会人员构成达成一致，推动叙利亚政治进程今后仍有不少难题待解。

叙利亚内战已持续8年，俄罗斯、伊朗支持叙利亚政府军打击反对派武装，土耳其、美国和欧洲、中东部分国家支持叙利亚战事中的不同武装派别。

【缓局势】

峰会后发布的一份联合声明说，伊德利卜省及周边地区人道主义形势有进一步恶化的风险，各方应“全面落实”俄土去年达成的协议，三国领导人同意采取行动防止违反协议的情况发生。

普京与埃尔多安2018年9月决定在伊德利卜省建立纵深15至20公里的非军事区，让叙利亚政府军与反政府武装脱离接触。

伊德利卜省与土耳其接壤，是反对派武装和极端组织控制的最后一块主要地盘。叙利亚政府军今年4月底开始在伊德利卜省发动攻势，8月31日开始单方面停火。

土耳其方面担心，伊德利卜省局势升级可能导致大量难民涌入土耳其。土耳其与叙利亚边界长达900多公里，土耳其境内现有大约360万叙利亚难民。另外，土方在叙利亚西北部设有12个军事观察点，部分观察点在近期冲突中遭困。

峰会联合声明表达对叙利亚领土完整的支持，认为在解决叙利亚安全和反恐问题后，所有外国军队应该撤出。鲁哈尼呼吁美国立即从叙利亚东北部撤军。

【有分歧】

埃尔多安在联合记者会上说，叙利亚北部的唯一威胁是库尔德武装。

只是，几分钟后，普京表示担忧叙利亚东北部安全形势，认为潜伏在那里的“伊斯兰国”有卷土重来之势。

普京说，俄方支持叙利亚政府军清除恐怖威胁的行动。

就土方寻求在叙利亚北部、幼发拉底河以东建立“安全区”事宜，普京和鲁哈尼没有评论，联合声明中也没有提及。

土方希望在土叙边境的叙利亚一侧建立纵深约32公里的“安全区”。埃尔多安说，“安全区”如果能向叙利亚境内延伸，则可安置300万逃至土耳其的叙利亚难民。鲁哈尼认为难民应该回到自己的家乡，而非“安全区”的安置点。

美国去年提出设立“安全区”，作为叙利亚库尔德武装与土耳其之间的缓冲区。土美8月初就设立“安全区”达成一致，但迄今没有谈妥细节。土方指认美方拖延。

叙利亚库尔德武装是美国打击“伊斯兰国”军事行动的盟友，是美国在叙利亚的主要扶植对象。土耳其政府把叙利亚库尔德武装视作土耳其境内分裂势力在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。（王雪梅）（新华社专特稿）

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