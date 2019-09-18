人民网>>国际

特朗普说美日达成初步贸易协议 日本方面反应谨慎

2019年09月18日08:44  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普16日说，美国和日本已经达成初步贸易协议，打算今后数周内签订这一协议。

　　美国白宫当天公布一封特朗普写给国会的信件内容。特朗普在信中说，美日还将签订一份关联数字贸易的协议。但他没有披露两份协议的细节。

　　依据美方快速审批流程，这两份协议不需要国会通过。

　　不清楚美方是否会对产自日本的汽车加征关税。路透社报道，美国对日本贸易逆差大约670亿美元，其中大部分源于汽车产品。

　　不过，日本方面反应谨慎。日本内阁官房长官菅义伟当天说，双方仍在就细节进行谈判。他拒绝进一步回应，因为正式协议尚未达成。

　　特朗普和日本首相安倍晋三8月宣布两国原则上达成贸易协议，内容包括削减农产品和工业产品关税，但不包括汽车。两人8月下旬在法国出席七国集团峰会时说，希望9月在美国纽约参加联合国大会期间签订协议。

　　特朗普在信中说，希望与日本进一步谈判，达成全面贸易协议，从而实现更公平和互惠的贸易关系。（王雪梅）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved