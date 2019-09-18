特朗普说美日达成初步贸易协议 日本方面反应谨慎

美国总统唐纳德·特朗普16日说，美国和日本已经达成初步贸易协议，打算今后数周内签订这一协议。
美国白宫当天公布一封特朗普写给国会的信件内容。特朗普在信中说，美日还将签订一份关联数字贸易的协议。但他没有披露两份协议的细节。
依据美方快速审批流程，这两份协议不需要国会通过。
不清楚美方是否会对产自日本的汽车加征关税。路透社报道，美国对日本贸易逆差大约670亿美元，其中大部分源于汽车产品。
不过，日本方面反应谨慎。日本内阁官房长官菅义伟当天说，双方仍在就细节进行谈判。他拒绝进一步回应，因为正式协议尚未达成。
特朗普和日本首相安倍晋三8月宣布两国原则上达成贸易协议，内容包括削减农产品和工业产品关税，但不包括汽车。两人8月下旬在法国出席七国集团峰会时说，希望9月在美国纽约参加联合国大会期间签订协议。
特朗普在信中说，希望与日本进一步谈判，达成全面贸易协议，从而实现更公平和互惠的贸易关系。（王雪梅）【新华社微特稿】
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