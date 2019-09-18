张军阐述中方关于联合国阿富汗援助团授权延期问题的立场

人民网联合国9月17日电 （记者 李晓宏）当地时间9月17日，联合国安理会以15票赞成一致通过联合国阿富汗援助团授权技术性延期决议。中国常驻联合国代表张军在会后的解释性发言中阐述中方关于联合国阿富汗援助团授权延期问题的立场。

当日，安理会通过的该决议将联阿援助团授权延期一年，要求联阿援助团在选举、互联互通﹑区域合作﹑安全、禁毒、重建等领域为阿富汗提供帮助，促进互联互通伙伴关系，欢迎促进对话与合作的共同努力，以推动地区经济发展的共同目标。决议同时强调在安全领域支持阿富汗政府能力建设的重要性，以维护阿富汗的稳定并打击恐怖主义。

张军在解释性发言中表示，安理会一致通过联阿援助团授权技术性延期决议，中方对此感到高兴。这个结果符合阿富汗人民的期待，有利于联阿援助团继续履行职责，也照顾了各方关切。

他说，作为阿富汗的直接邻国，中方最期盼阿富汗获得和平与稳定，最希望阿富汗实现发展与繁荣，最关心阿富汗人民的利益和福祉。中方真心为阿富汗着想，始终认为要实现阿富汗持久和平就必须注入经济发展动力，要维持阿富汗安全稳定就必须解决其安全关切，要保持安理会的团结就必须尊重以往共识。

他表示，中方一直强调目前不是通过全面决议的合适时机，技术性延期是唯一出路。中方始终本着负责任、建设性态度参加关于联阿援助团授权延期问题的磋商，就通过全面决议提出修改意见。令人遗憾的是，个别国家拒绝保留以往已经达成共识的案文，拒绝照顾各方核心关切，有关案文也未能解决阿可能出现的安全真空问题，导致各方出现严重分歧。有人说支持阿富汗参与区域合作、促进互联互通与联阿援助团的授权没有关系，这是对联阿援助团职责的曲解。中方欢迎有关国家回到协商解决问题的轨道，就联阿援助团授权技术性延期达成共识。

他说，必须指出，帮助阿富汗实现经济发展对阿持久和平稳定至关重要，这也是阿富汗人民的愿望。任何国家都没有拒绝阿富汗人民过上美好幸福生活的权利。

张军强调，当前阿富汗形势正处于关键阶段。中方支持阿富汗如期举行大选，继续推进和平和解进程，支持加强阿富汗安全部队能力建设，支持阿富汗积极参与区域合作，为实现持久和平稳定打下坚实基础。中方将继续为促进阿富汗的和平﹑稳定与繁荣作出自己的贡献。

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