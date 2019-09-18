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第74届联合国大会开幕

2019年09月18日08:40  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月17日电（记者王建刚）第74届联合国大会17日在纽约联合国总部开幕。联合国秘书长古特雷斯和第74届联大主席提贾尼·穆罕默德-班迪强调，国际社会应积极捍卫多边主义，共同应对人类面临的困难与挑战。

　　古特雷斯在开幕式上说，当今世界瞬息万变，人类面临的挑战具有全球性并且日益相互关联。实现可持续发展目标、应对气候变化需要行动，2020年是关键的一年，必须让人们相信联合国与所有人息息相关，多边主义能为全球性挑战提供真正的解决方案。

　　他表示，世界需要强有力和有效的多边机构，国际关系也必须以国际法为基础。联大是一个独特和不可缺少的论坛。增加透明度、加强对话和增进理解对于消除“国家间的信任赤字”非常重要。

　　古特雷斯说，联合国是一个政府间国际组织，同时要与其他国际和地区性组织加强合作，还要与企业、公民社会和其他利益攸关方建立更紧密的联系。

　　提贾尼·穆罕默德-班迪在致辞中说，本届联大的关注重点是实现可持续发展目标，包括消除贫困、零饥饿、优质教育、气候行动以及包容性等方面。联大将促进和平与安全，将与安理会和联合国秘书处加强协调与合作以加大力度预防冲突。

　　本届联大的主题为“激励多边努力消除贫困，促进优质教育、气候行动和包容性”。联大一般性辩论将于24日开始举行，纽约联合国总部还将举行气候行动峰会、可持续发展目标峰会等多场高级别会议。

　　联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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