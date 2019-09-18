中巴工商界共同举办新中国成立70周年庆祝活动

人民网伊斯兰堡9月16日电（记者 丁雪真）15日晚，全巴基斯坦中资企业协会和巴基斯坦工商联合会在伊斯兰堡共同举办新中国成立70周年庆祝活动，巴基斯坦计划、发展和改革部长巴赫蒂亚尔，中国驻巴基斯坦大使姚敬，巴政界、工商界人士以及中资企业代表共计200余人出席。

巴赫蒂亚尔在致辞中高度称赞新中国成立70年来取得的巨大成就。他表示，中华文明历史悠久，中国的发展故事是中华文明在当代的最好体现。巴赫蒂亚尔感谢中巴经济走廊建设启动以来中方建设者的辛勤付出，表示巴基斯坦政府愿将中巴经济走廊建设推向新的高度。

中国驻巴基斯坦大使姚敬表示，中巴两国建交以来，双边关系不断深化。中巴工商界积极支持中巴关系发展，积极参与“一带一路”和中巴经济走廊建设，是两国关系的重要推动者。

当晚活动期间，在两国政府官员的见证下，全巴基斯坦中资企业协会和巴基斯坦工商联合会签署了合作备忘录，以加强双方在信息交流和商机共享等方面的合作。

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