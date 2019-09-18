韩国正式将日本移出出口白名单

人民网首尔9月18日电（夏雪）据韩联社18日报道，韩国产业通商资源部当日正式公布实施《战略货品进出口告示修订案》，将日本移出出口白名单。

报道称，该修订案将韩国的贸易伙伴分类从现行的甲、乙两类改为甲1、甲2、乙三类，享受出口手续简化待遇的甲类国家被分为待遇不变的甲1类和待遇下降的甲2类。日本被列入新增的甲2类，是原先29个甲类国家中唯一被降等的国家。

对甲2类国家的出口管制力度与乙类国家大致相当，不同之处是豁免个别申报所需部分材料和战略物资的中介贸易审查。由此，韩国企业向日本出口战略货品时，申报和审批流程大约需要15天，远超过现行的5天。同时，企业还必须单项逐一申请审批，每项需向政府递交的证明材料也由原先的3份增至5份。

韩国产业通商资源部表示，此次修订旨在加强出口管理并改善制度，针对运行有悖于国际和平和地区安全的国际出口管控体系基本原则的出口管控制度、难以进行国际合作的国家，加以另行分类。

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