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中国驻巴基斯坦大使姚敬拜会巴总理伊姆兰·汗

2019年09月18日08:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡9月17日电（记者 丁雪真）17日，中国驻巴基斯坦大使姚敬拜会巴总理伊姆兰·汗，就中巴关系和地区形势等交换意见。巴外秘马哈茂德、外交部亚太事务辅秘艾哈迈德等参加。

伊姆兰·汗表示，巴中关系历经考验，对华友好是巴跨党派、跨阶层共识。巴方感谢中方在涉巴核心利益问题上予巴坚定支持，愿进一步巩固发展中巴全天候战略合作伙伴关系，在涉及中方核心利益的问题上全力支持中方。巴方高度重视“一带一路”合作，坚定推进中巴经济走廊建设，正采取积极措施，改善营商环境，提升经济活力。欢迎中方扩大对巴投资和经贸合作，助力巴社会经济发展。

姚敬表示，一年多来，在伊姆兰总理领导下，巴政府致力于发展经济、改善民生，政策效果逐步显现。中方支持巴新政府积极施政，愿同巴方有关部门一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，推动中巴关系不断迈上新台阶。当前中巴经济走廊进入充实、拓展新阶段，中方愿在产业园区、社会民生等领域同巴开展更多务实合作，释放走廊巨大潜力，造福两国和两国人民。

(责编：燕勐、贾文婷)
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