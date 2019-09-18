中药生产企业荣获匈牙利“价值与质量奖”

人民网布达佩斯9月11日电（记者 于洋）匈牙利第二届“价值与质量奖” 颁奖典礼9月10日在匈牙利国会大厦举行，以生产中药为主的匈牙利东方国药集团获此殊荣。

“价值与质量奖”获匈牙利国会和匈牙利总理办公室支持，从2018年开始举办，目的是表彰和奖励一直致力于高质量和品质追求的匈牙利本土企业，包括商品和服务，以促进和提高匈牙利产品的国际竞争力。

当天，共有60多家匈牙利企业参加颁奖典礼活动，获奖者既有大型企业也有中小型企业，其中9％的获奖企业来自国外在匈牙利的企业。匈牙利国会副主席亚诺什在颁奖典礼上致辞说，“价值与质量奖”具有公正性，它代表了匈牙利产品和服务的卓越品质。很高兴、也很欢迎来自国外的生产企业获奖，这些公司凭借其优质产品在跨境发展中找到了稳定的市场。

匈牙利东方国药集团董事长、中东欧中医药学会会长陈震及匈牙利东方国药集团总经理王帆当天还被授予“康复预防医学特别贡献奖”。陈震表示：“获此殊荣既是对我个人的鼓励，也是匈牙利政府及民众对中医药的认可。”

匈牙利东方国药集团成立于1994年，是欧洲第一家由华人独资兴建、符合欧盟《药品生产质量管理准则》的制药企业，其生产的中药产品已行销中东欧市场，目前匈牙利大部分药房中都有该公司的产品。

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