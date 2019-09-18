中国广交会推介会在波兰举行

人民网华沙9月17日电（记者 于洋）中国进出口商品交易会（广交会）推介会17日在波兰首都华沙举行，广交会的代表在推介会上介绍了地126届广交会的情况，并邀请波方企业积极参加这一商品交易的盛会。

中国对外贸易中心主任李晋齐、中国驻波兰使馆经济贸易处参赞徐晓峰、中国波兰总商会秘书长郭培东以及来自波方企业的代表近50人参加了当天的推介会。李晋齐在推介演讲中表示，波兰采购商在广交会主要采购的产品集中在电子及家电类、家居装饰品类、纺织服装类、礼品类、机械类5个板块。在今年5月闭幕的第125届广交会上，近1500位波兰客商到会采购，我们希望今后能有越来越多的波兰企业前来采购和参展。

徐晓峰参赞表示，中波两国都是全球多边贸易体系的重要参与者和坚定支持者，也都从开放与合作中获益，双方经贸往来始终保持平稳增长势头。2018年中波双边贸易额246亿美元，增加15%，今年前7个月继续保持15%的增幅，贸易额达到154亿美元。

创办于1957年的广交会，已经连续举办了62年，现已发展成为中国最大的进出口贸易展览平台，同时也是全球规模最大的展览。目前展览面积达118.5万平方米，境内外参展企业2.5万家，展出题材涉及16大类，51个展区，每一个展区都具有极高的专业水平和行业代表性。

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