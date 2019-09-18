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中国银行获准担任菲律宾人民币业务清算行

2019年09月18日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社马尼拉9月17日电  （记者郑昕、袁梦晨）记者17日从中国银行马尼拉分行获悉，中国人民银行在当日发布公告称，正式授权中国银行马尼拉分行担任菲律宾人民币业务清算行。

　　至此，中国银行已在中国港澳台地区以及德国、法国、澳大利亚、马来西亚、匈牙利、南非、赞比亚、美国、日本、菲律宾担任人民币清算行。

　　菲律宾是开拓“21世纪海上丝绸之路”互联互通的重要节点。中菲在贸易、基础设施建设、制造业、旅游业等方面存在大量合作机会。为便利双边经贸往来及投资合作，中菲两国央行在2018年11月正式签署了关于建立人民币清算安排的合作备忘录，并指定了人民币清算行。

　　中国银行马尼拉分行致力于拓展人民币在菲使用，并发行了菲律宾首张人民币比索双币借记卡，建立了当地人民币清算系统，并协助菲律宾政府先后两次在中国银行间市场发行熊猫债，总价值达到39.6亿美元。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月18日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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